«Нужно готовиться, нужно быть мобилизованным». Возможна ли война на территории Беларуси?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День Независимости Беларуси и победу над абсолютным злом. Донбасс на связи. Пообщаемся с журналистом из Донецка Игорем Гомольским. В гостях – философ-евразиец Алексей Дзермант.

Григорий Азаренок, СТВ:

Помните, когда Господь спрашивал: есть ли еще хотя бы один праведник, и тогда я пощажу эту землю? Один праведник есть – это Беларусь. Россия приближается, идет белорусизация России, сегодня одного крупного либерала взяли. Он выбирается из этого морока. Праведник есть – Беларусь. И ради нашей страны, ради примера этого, который мы являем миру, Господь нашу землю пощадит, я уверен. И люди все больше спрашивают о войне. Мы сейчас часто ездим по стране. Маленькие города, районы, районные центры. И людей не интересуют свобода слова и даже уровень жизни. Они чувствуют, что где-то рядом что-то витает.