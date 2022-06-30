«Нужно готовиться, нужно быть мобилизованным». Возможна ли война на территории Беларуси?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День Независимости Беларуси и победу над абсолютным злом. Донбасс на связи. Пообщаемся с журналистом из Донецка Игорем Гомольским. В гостях – философ-евразиец Алексей Дзермант.
Григорий Азаренок, СТВ:
Помните, когда Господь спрашивал: есть ли еще хотя бы один праведник, и тогда я пощажу эту землю? Один праведник есть – это Беларусь. Россия приближается, идет белорусизация России, сегодня одного крупного либерала взяли. Он выбирается из этого морока. Праведник есть – Беларусь. И ради нашей страны, ради примера этого, который мы являем миру, Господь нашу землю пощадит, я уверен. И люди все больше спрашивают о войне. Мы сейчас часто ездим по стране. Маленькие города, районы, районные центры. И людей не интересуют свобода слова и даже уровень жизни. Они чувствуют, что где-то рядом что-то витает.
Алексей Дзермант, политолог:
Понятно, потому что у белорусов это чувство обостренное, они знают, что это такое, и наши отцы, деды все это пережили и передали рассказы, и память наша историческая говорит об этом. Поэтому, конечно, людям надо рассказывать и объяснять, что, во-первых, не мы хотим этой войны, мы не стремимся к этому, но, если не хотим, чтобы она началась, нужно готовиться, нужно быть мобилизованным. Не нужно быть наивным идиотом, особенно верить этим шавкам, которые здесь еще остаются, которые за границей поддакивают. Я смотрю, насколько мерзкие методы они используют. Вот мой Telegram-канал, как только пишешь какой-нибудь пост, сразу включаются боты украинские, которые начинают: белорусы, как только вы придете в Украину, мы вас уничтожим; сейчас начнется снова вторжение русских с вашей территории, хавайтесь, они придут и вас задушат. Они подключили ботов, чтобы просто загрязнять мозг этой своей ерундой. Но разве какая-то страна, которая действительно считает, что она справедливую войну ведет, опустится до такой мерзости, лжи и подлости, чтобы просто рассылать тупой, дебильный спам всем?
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