Николай Щёкин: «Наш Президент – президент двух стран. Тот Зеленский уже никто»

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим темы геноцида, исторической памяти и врагов народа. В гостях – российский философ и журналистка Дарья Платонова, а также политолог Николай Щекин.

Григорий Азаренок, СТВ:

Очень сильные слова: «обнюхались кокаином, и плевать им на Украину». Помните, как Президент на Совбезе нам говорил, что за руки, за шиворот его вытягивал на мирные переговоры. И он сопротивлялся. И Запад потом запретил.

Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси:

Хочу сказать, что у Зеленского был шанс, который предлагал ему Лукашенко.

Григорий Азаренок:

На твоей земле война!

Николай Щекин:

Война идет. Он этого не понял. У нас Лукашенко переживает больше за эту войну, за украинский народ, чем Зеленский. Я больше скажу: Лукашенко не только Президент Беларуси, он же национальный лидер в Украине. Просто там еще кое-кто не осознал, но многие уже понимают. Я к чему это говорю: почему национальный лидер – Президент Лукашенко в Украине? Потому что Лукашенко только больше белорусский народ любит, а вторым идет, наверное, украинский. И нам Президент признавался, что у него сердце кровью обливается. Он знал, чем это закончится.