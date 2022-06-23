Николай Щёкин: «Наш Президент – президент двух стран. Тот Зеленский уже никто»

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим темы геноцида, исторической памяти и врагов народа. В гостях – российский философ и журналистка Дарья Платонова, а также политолог Николай Щекин.
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим темы геноцида, исторической памяти и врагов народа. В гостях – российский философ и журналистка Дарья Платонова, а также политолог Николай Щекин.
Григорий Азаренок, СТВ:
Очень сильные слова: «обнюхались кокаином, и плевать им на Украину». Помните, как Президент на Совбезе нам говорил, что за руки, за шиворот его вытягивал на мирные переговоры. И он сопротивлялся. И Запад потом запретил.
Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси:
Хочу сказать, что у Зеленского был шанс, который предлагал ему Лукашенко.
Григорий Азаренок:
На твоей земле война!
Николай Щекин:
Война идет. Он этого не понял. У нас Лукашенко переживает больше за эту войну, за украинский народ, чем Зеленский. Я больше скажу: Лукашенко не только Президент Беларуси, он же национальный лидер в Украине. Просто там еще кое-кто не осознал, но многие уже понимают. Я к чему это говорю: почему национальный лидер – Президент Лукашенко в Украине? Потому что Лукашенко только больше белорусский народ любит, а вторым идет, наверное, украинский. И нам Президент признавался, что у него сердце кровью обливается. Он знал, чем это закончится.
Григорий Азаренок:
И он сделал все, чтобы начать переговоры, но они в это время послание белорусскому народу записывали.
Николай Щекин:
Когда все это закончится, все это закончится очень трагично. Украины, может быть, уже не будет. Скорее всего, ее не будет. Будет какая-то территория. Может быть, даже Президенту Лукашенко придется возглавить там возрожденческую миссию, потому что он знает, как это делать на примере Беларуси. И ему очень близок украинский народ. Поэтому наш Президент – президент двух стран. Тот Зеленский уже никто.
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