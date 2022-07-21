В Белорусском национальном олимпийском комитете прошла встреча Вооружённых Сил Беларуси

Новости Беларуси. Сотрудники Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Беларуси познакомились с историей олимпийского движения в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостям рассказали о главных победах и самых значимых результатах белорусских спортсменов. Посетители увидели настоящие олимпийские медали, форму чемпионов и факелы олимпийского огня. О подготовке к соревнованиям и жизни спортсменов гостям рассказал белорусский борец Кирилл Маскевич.

Руслан Грушко, начальник Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Беларуси:

Посещение Белорусского национального олимпийского комитета позволяет соприкоснуться с такой важной сферой нашей деятельности, как спорт высоких достижений. В этой сфере деятельности сосредоточены одни из лучших людей нашей страны. Это люди, которые сильны телом, духом. У них есть, чему поучится.

Кирилл Маскевич, серебряный призер чемпионата мира по греко-римской борьбе:

Я понимаю важность таких мероприятий и присутствие таких спортсменов, как я, на них. Это популяризация спорта в стране. Мы проводим мастер-классы и среди ребят школьного возраста, и с ребятами училищ олимпийских резервов, бывают мастер-классы там, где большинство родителей. Вот сегодня мероприятие – вообще военные люди.