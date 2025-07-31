Застывшие слезы матерей по погибшим сыновьям. В Москве стартовал уникальный патриотический проект «Камни Памяти». Москвичи стали первыми среди ветеранских сообществ России, кому передали девять освященных белорусских валунов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Камни Памяти» станут напоминанием о героическом прошлом и укрепят связи между народами через общую историю морского братства. Патриотический марафон памяти организован при поддержке Совета Республики.

Проект посвящен подвигу тех, кто героически защищал Малую Землю – легендарную территорию, ставшую символом морского братства и патриотизма. «Камни Памяти» объединяют усилия белорусов и россиян, которые вместе защищали Родину под командованием уроженца Барановичей, вице-адмирала Георгия Холостякова.