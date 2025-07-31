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В Москве стартовал уникальный патриотический проект «Камни Памяти»

31 июля 2025 19:17
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Застывшие слезы матерей по погибшим сыновьям. В Москве стартовал уникальный патриотический проект «Камни Памяти». Москвичи стали первыми среди ветеранских сообществ России, кому передали девять освященных белорусских валунов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Камни Памяти» станут напоминанием о героическом прошлом и укрепят связи между народами через общую историю морского братства. Патриотический марафон памяти организован при поддержке Совета Республики.

В Москве стартовал уникальный патриотический проект «Камни Памяти»-2

Проект посвящен подвигу тех, кто героически защищал Малую Землю – легендарную территорию, ставшую символом морского братства и патриотизма. «Камни Памяти» объединяют усилия белорусов и россиян, которые вместе защищали Родину под командованием уроженца Барановичей, вице-адмирала Георгия Холостякова.

В Москве стартовал уникальный патриотический проект «Камни Памяти»-4

Арсений Крицкий, руководитель международного общественно-патриотического движения «Морское братство – нерушимо!»:
Это высокочтимый герой и в Беларуси, и в России. Целых пять городов, где есть его улицы. И вот родилась такая мысль, а что если здесь эта площадь, объединившая эти регионы, станет площадью Дружбы. И к этому якорю решили привезти большой валун с Родины Холостякова – «Камень Памяти».

Освященные валуны станут частью мемориальных комплексов в белорусских городах, а также в Москве, Санкт-Петербурге, на Кубани и в других регионах. Ветеранские организации России передали нашей делегации уникальные артефакты, которые напоминают о подвиге моряков-черноморцев.

# Беларусь-Россия

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