Сразу три медучреждения по одному адресу заработали в Минске – показываем, что внутри

Здоровая нация, как известно, залог устойчивого развития страны. Здравоохранение в социальной политике Беларуси занимает приоритетное место, – подчеркнула 31 июля Наталья Кочанова, председатель Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в Минске, на открытии многопрофильного медицинского центра. В здании по улице Маяковского новую прописку получили сразу три учреждения: стоматологическое, эндокринологическое и клинический центр пластической хирургии и медицинской косметологии. Это хороший подарок для жителей города. Квалифицированную медпомощь здесь смогут ежедневно получать около тысячи человек. Ставку делают на комплексный подход. Анастасия Ярощик-Корниенко рассмотрела центр сквозь призму новых возможностей.

Вот так встречают сотрудников медицинского комплекса – ведь сегодня у них новоселье. Сразу три медучреждения столицы получают новую прописку. Этот объект по улице Маяковской, 31 был долгостроем. Здание по поручению главы государства было передано Минску, для того чтобы создать современный многопрофильный центр.

Городской эндокринологический центр, стоматологическая поликлиника № 10 и клинический центр пластической хирургии и медицинской косметологии теперь будут работать под одной крышей. Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Центр разделен на три блока. У каждого учреждения свой вход. В интерьере и дизайне подобраны спокойные тона, но все-таки главное здесь содержание. Центр оснащен высокотехнологичным оборудованием.

Сегодня рассказывают о том, как было и стало. К примеру, стоматологическая поликлиника открылась еще в 1980-х на первом этаже жилого дома. Да, в здании проводили ремонт и оснащали новой техникой, но площади все-таки имеют значения.

Елена Золотухина, главный врач 10-й стоматологической поликлиники Минска:

Мы находились на первом этаже в жилом здании. В нашей поликлинике были многоуровневые переходы на этом первом этаже, что создавало дополнительные неудобства, особенно для пациентов с ограниченными возможностями. У нас было сложно сделать полноценную безбарьерную среду. И вот что сейчас здесь. Здесь у нас 5 этажей. Здесь будет оказываться весь комплекс стоматологических услуг, начиная от консервативного, терапевтического и хирургического лечения, заканчивая ортопедическим лечением. Хочу заметить, что в нашем старом здании не было ни ортопедии, ни зуботехнической лаборатории.

Теперь плюс новые лаборатории, кабинет ранней диагностики онкозаболеваний полости рта. Здесь будет работать ортодонтическое отделение и даже кафедра Белорусского медуниверситета.

В пять раз увеличились площади и клинического центра пластической хирургии и медицинской косметологии. Они переезжают с Богдановича, где ютились всего на одном этаже. А сегодня в их распоряжении пять этажей с новыми операционными и палатами для пребывания пациентов. Подробности в видео.

Открытие нового медицинского центра – это не единственное учреждение здравоохранения, введенное в эксплуатацию в этом году. Уже открыта 13-я поликлиника, активно ведется строительство еще нескольких объектов.