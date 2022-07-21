В Беларуси хозяйничает Путин? Лукашенко ответил на вопрос о российских войсках

Новости Беларуси. Сколько еще у власти будет Александр Лукашенко и как белорусский лидер относится к тому, что его называют диктатором? Президент Беларуси дал интервью крупнейшему информационному агентству «Франс Пресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворец Независимости приехал заместитель директора и главред бюро информагентства в Москве Антуан Ламброскини. Среди интересующих вопросов были и провокационного характера. Но Александра Лукашенко этим не удивить. Одно из клише – вопрос о диктаторе Лукашенко и его диктатуре.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никакой я не диктатор, но а если диктатор (говорят, последний диктатор Европы), то вам повезло. Я на это так реагирую. Вы встречаетесь с последним диктатором Европы, уже такого не будет больше. Президент в интервью «Франс Пресс»: сейчас все говорят «голод», и я согласен. Читайте здесь.

И вот на фоне реальной угрозы остаться голодными и без тепла зимой, то есть лишиться удовлетворения базовых потребностей, аудиторию «Франс Пресс» и весь мир больше волнует, как долго Александр Лукашенко еще будет у власти. «Было бы хуже, чем в Украине». Лукашенко рассказал, что было бы в Беларуси без его власти. Об Украине говорили много, но чуть позже. Прежде относительно новый тезис, который активно используют и развивают в западных СМИ, мол, Беларусь утратила суверенитет, здесь российские войска и хозяйничает Путин.

Александр Лукашенко:

Вы знаете, на территории Европы столько военнослужащих других стран, в том числе и во Франции они есть, что вам даже вопрос нечего мне задавать. На территории Беларуси российские военнослужащие были всегда. Всегда были настолько, насколько это нужно было нам. А какой суверенитет и независимость они нарушают, если я их попросил в чем-то помочь?