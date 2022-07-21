В Беларуси хозяйничает Путин? Лукашенко ответил на вопрос о российских войсках
Новости Беларуси. Сколько еще у власти будет Александр Лукашенко и как белорусский лидер относится к тому, что его называют диктатором? Президент Беларуси дал интервью крупнейшему информационному агентству «Франс Пресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворец Независимости приехал заместитель директора и главред бюро информагентства в Москве Антуан Ламброскини. Среди интересующих вопросов были и провокационного характера. Но Александра Лукашенко этим не удивить.
Одно из клише – вопрос о диктаторе Лукашенко и его диктатуре.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Никакой я не диктатор, но а если диктатор (говорят, последний диктатор Европы), то вам повезло. Я на это так реагирую. Вы встречаетесь с последним диктатором Европы, уже такого не будет больше.
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И вот на фоне реальной угрозы остаться голодными и без тепла зимой, то есть лишиться удовлетворения базовых потребностей, аудиторию «Франс Пресс» и весь мир больше волнует, как долго Александр Лукашенко еще будет у власти.
«Было бы хуже, чем в Украине». Лукашенко рассказал, что было бы в Беларуси без его власти.
Об Украине говорили много, но чуть позже. Прежде относительно новый тезис, который активно используют и развивают в западных СМИ, мол, Беларусь утратила суверенитет, здесь российские войска и хозяйничает Путин.
Александр Лукашенко:
Вы знаете, на территории Европы столько военнослужащих других стран, в том числе и во Франции они есть, что вам даже вопрос нечего мне задавать. На территории Беларуси российские военнослужащие были всегда. Всегда были настолько, насколько это нужно было нам. А какой суверенитет и независимость они нарушают, если я их попросил в чем-то помочь?
Антуан Ламброскини, заместитель директора и главный редактор бюро информагентства «Франс Пресс» в Москве:
Насколько вы можете принимать решения не в интересах России, когда российские войска здесь находятся, когда зависите от российских энергоресурсов и от российских кредитов?
Александр Лукашенко:
Ситуация с вашими санкциями показала, насколько вы зависимы от российских энергоресурсов. Вы, устоявшаяся страна, нерасчлененная, которая в этих границах долго существовала. А как вы зависите, мы увидели, почему у вас такая бурная инфляция, почему вы все время кричите, что у вас не хватает природного газа, нефти и так далее. Мы совсем недавно были в составе одной страны, и тогда складывался наш экономический уклад, складывалась наша экономика. И с распадом Советского Союза экономика эта осталась, она никуда не делась. То, что россияне помогают нам сегодня, – ну так я не против, чтобы Франция помогла. Вы почему отказались с нами сотрудничать? Зачем вы закрыли небо свое для перелетов наших самолетов, для того чтобы люди общались? Почему у нас был в 2021 году полмиллиарда долларов товарооборот? Притом вы нам больше продавали, чем мы вам. Что вам было плохо? Чего вы отказались от этого сотрудничества?
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