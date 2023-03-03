80 лет со дня освобождения Ржева от фашистской оккупации. Вспоминаем подвиг героев

Символ стойкости, высокого патриотического духа и мужества. Такими стали бои подо Ржевом. Сегодня ровно 80 лет, как советские войска положили конец кровопролитию на этой российской земле. Ржев был освобожден, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С победой именно в этом сражении советские войска окончательно ликвидировали ближайший к Москве вражеский плацдарм – планы вермахта снова были сорваны. Город освобождали воины, среди которых были представители всех народов Советского Союза. В 2020-м в их честь был установлен Ржевский мемориал.

В торжественной церемонии открытия участие приняли президенты Беларуси и России. Сегодня наши страны – одни из немногих в мире, где чтят и оберегают историческую память. И это не только долг – пока создаются памятники, а к подножиям ложатся цветы благодарных потомков, трагедия не повторится. Эту важную мысль из раза в раз подчеркивает и наш президент. На церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом Александр Лукашенко также подчеркнул, что как только мы забудем дорогу к этим святым местам, снова будем воевать.