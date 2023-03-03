Селекционеры Беларуси создали сорта зерна с рекордной урожайностью. Как учёные открывают новые горизонты для АПК?

Новости Беларуси. Все начинается с зерна, уверены агрономы. Собственная семенная база – залог продовольственной безопасности. Белорусская коллекция оригинальных семян делает нашу страну неуязвимой, и пугать нас санкциями в этом секторе бесполезно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Своими семенами в Беларуси засеяно свыше 80 % площадей, еще 5 миллионов гектаров – в России. Последние 20 лет наши ученые не сидели сложа руки, а активно готовили почву для новых открытий. С теми, кто двигает трудоемкий процесс рождения новых сортов, познакомилась Юлия Мычка.

В Могилевской опытной станции аграрная весна в самом разгаре. К производству посевного материла здесь приступили еще осенью. Пришло время его реализовать. А предложить экспериментальной базе есть что. Предприятие специализируется на зерновых культурах, картофеле и льне. Под весенние полевые работы оригинальных семян только яровых подготовили свыше 400 тонн.

Петр Кукшинов, заместитель директора по производству Могилевской опытной станции НАН Беларуси:

Все сорта у нас белорусской селекции, которые не уступают по своим характеристикам и потенциалу зарубежным сортам. Скажу одно: нужно соблюдать технологию и отраслевой регламент, которые должны быть для этих культур. Чтобы белорусский каравай из года в год становился тяжелее, над созданием новых высокопродуктивных культур активно работает научная школа. Рекордные 9 миллионов тонн зерна в том числе и ее заслуга, ведь главная задача селекции – создание сортов с высокой урожайностью. Санкции стали сильным катализатором для работы научных и производственных сил аграрного комплекса. О том, что достижения в семеноводстве дороже золота, не раз говорил и глава государства. «Вот это дороже золота!» О каких достижениях в сельском хозяйстве говорил Президент Беларуси?

Процесс селекции сложный и длительный. Семена фактически участвуют в марафоне длиною как минимум 10 лет. Из тысячи образцов на старте до финиша дойдут максимум пять. В советские времена аграрии бились за стопудовый урожай, а это 16 центнеров с гектара. Сегодня новые белорусские сорта зерновых уже перешагнули планку в 100 центнеров. В последние годы по поручению главы государства ученые активно занимаются разработкой альтернативных культур. Уже третий год специалисты Могилевской опытной станции вдоль и поперек изучают сою. Раньше ее в больших объемах покупали за рубежом, теперь будем выращивать сами.

Петр Кукшинов:

Площадки занимает небольшие, но как перспектива, как замещение в животноводстве жиров и белков – одна из самых перспективных культур. Сегодня на наших полях сорта отечественной селекции занимают свыше 80 %, а среди озимой ржи, овса и кормового ячменя и того больше. Отдельное внимание – льну. Этой капризной культуре селекционер Дмитрий Балашенко посвятил полжизни. Соавтор 10 новых сортов над крохотными семенами склонял голову почти 20 лет.

Дмитрий Балашенко, научный сотрудник отдела селекции и семеноводства льна Могилевской опытной станции НАН Беларуси:

Селекцией льна-долгунца опытная станция занимается с первого дня ее организации – с 1956 года. За это время выведено больше 25 сортов льна-долгунца, которые включены в государственный реестр сортов Республики Беларусь. В стенах опытной экспериментальной витает не только дух открытий. Могилевские селекционеры – настоящие патриоты. Как говорится, читайте между строк.

Юлия Мычка, корреспондент:

За последние четыре года Могилевская опытная станция создала 4 новых сорта льна. Если произнести их названия по порядку, то получается историческая ремарка: «Стойкий», «Надежный», «Днепровский», «Рубеж». И это о событиях, связанных с обороной Могилева. На другом конце Могилева 10-й месяц без остановок работает линия по очистке семян многолетних трав. Такие лежат в основе кормовой базы для животноводства. К работе здесь приступили еще в июле. Сейчас – на финишной прямой.

Владимир Яндовский, заместитель директора по производству могилевского предприятия по очистке и доработке семян:

В хозяйствах уборку производят зерноуборочными комбайнами. Не во всех хозяйствах есть очистительные машины, у кого есть, возможно, производят очистку у себя в хозяйствах и доводят до кондиции. Но не все хозяйства могут это сделать, поэтому они привозят к нам. Мы производим сушку, очистку, доводим до кондиции, что подтверждается семенной инспекцией. И хозяйства высевают семена уже кондиционные, знают, что они сеют хорошим семенным материалом.