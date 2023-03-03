Посол Беларуси в Китае: наши страны очень беспокоит ситуация, происходящая в Украине

Новости Беларуси. Всеобъемлющее сотрудничество и надежное партнерство. Делегации Беларуси и Китая остались довольны результатами переговоров в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках государственного визита Александра Лукашенко в Поднебесную было подписано порядка 40 договоренностей, совокупный экономический эффект от которых оценивается в 3,5 миллиарда долларов. Это то самое наполнение практическим содержанием новых всепогодных отношений, о котором говорил председатель КНР.

Спектр белорусско-китайского сотрудничества закрепили не только на высшем уровне – в ходе переговоров заключили также межведомственные и межрегиональные соглашения. Теперь министерства двух стран смогут работать напрямую, без посредников, что обеспечит быстрое решение вопросов двустороннего партнерства. Однако потенциал достигнутых договоренностей значительно больше.

Президент Беларуси поручил развивать соглашения. В скором времени в Китай направятся представители ведомств, чтобы проработать уже намеченные планы. Напомним, встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина впервые после пандемии прошла в полномасштабном формате. Личное общение лидеров продлилось четыре часа – вдвое больше, чем планировалось. Закрытых тем не было, обсудили в том числе международную проблематику.

Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Китае:

И Китай, и Беларусь сегодня очень беспокоит ситуация, происходящая в Украине. Мы знаем, сколько сил приложил Президент нашей страны, заботясь и желая внести предложения по стабилизации ситуации у наших соседей. То же делает и КНР. Здесь наши страны выразили полное сходство в позициях. Мы надеемся, что к этим совместным усилиям прислушается мировое сообщество с целью концентрирования усилий на мирных инициативах, на желании предложить тот вариант сохранения стабильности, который сегодня исходит от Беларуси и от Китая.