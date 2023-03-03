Дьяченко о визите Лукашенко в Китай: об экономической изоляции Беларуси и речи быть не может

В прошлом, далеком и неактуальном, китайское считалось второсортным. Однако сегодня картина радикально изменилась. Беларусь перенимает опыт Поднебесной по ряду направлений. Судить об успехах лучше на наглядном примере, в числе которых совместные проекты БНБК, Geely и другие знаковые для Европы и мира в целом инициативы. Жемчужина межгосударственного китайско-белорусского сотрудничества – индустриальный парк «Великий камень». Сегодня здесь 107 резидентов. И международная площадка остается открытой для тех, кто хочет сотрудничать с Беларусью. Встречи с бизнес-сообществом Китая стали важной частью государственного визита Александра Лукашенко. Президент подчеркнул, что закрытых зон в нашей стране для друзей с Востока нет.

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня очень важно для нас развивать экономическое сотрудничество с Китайской Народной Республикой в таких областях, как автомобилестроение, агропромышленный комплекс, здравоохранение, спорт, туризм. Оборот экономический от сотрудничества за прошлые годы составил более пяти с лишним миллиардов американских долларов. В ходе этого визита подписано документов на сумму более 3,5 миллиарда. Поэтому наше сотрудничество, Китайской Народной Республики и Республики Беларусь, переходит на новый уровень своего развития. И сегодня мы говорим о том, что создана, по сути дела, зона свободной торговли для перемещения капитала, для перемещения технологий современных. Для того, чтобы наши государства процветали. И это еще раз свидетельствует о том, что ни о какой экономической изоляции Республики Беларусь и речи быть не может. Наша страна по-прежнему реализует многовекторный курс. И визит главы государства в Африку, визит сегодня на самом высоком государственном уровне в КНР свидетельствуют об этом.

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