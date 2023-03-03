Авдонин: «Беларусь, расширяя сотрудничество непосредственно с Китаем, имеет сильные бонусы»

Экономические итоги государственного визита Александра Лукашенко в Китай комментируют эксперты. Минск и Пекин открыли новую страницу в истории взаимоотношений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всепогодное партнерство наполняется практическим содержанием. Новые контракты и проекты – сотрудничество двух стран нацелено на создание высокотехнологичных компаний и корпораций.

Мощным импульсом к развитию двусторонних отношений стала декларация, принятая в Самарканде. Нынешняя встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина серьезно расширила возможности для взаимодействия между странами. В экономическом понимании – контракты на 3,5 миллиарда долларов, в промышленности – углубление производственной кооперации, в области торговли – усиление сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь». А еще инвестиции, здравоохранение, строительство – всего почти четыре десятка документов.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Мы должны понимать, что Китай был и остается ключевым драйвером экономического роста мировой экономики. Беларусь, расширяя сотрудничество непосредственно с Китаем, имеет сильные бонусы. Мы должны понимать, что ближайшие несколько лет темпы экономического роста Китая будут только наращиваться. Те программы, которые Компартия заложила на ближайшие пять лет, ориентированы на очень быстрый экономический рост. И Беларусь в этом контексте должна очень активно участвовать в сотрудничестве, в кооперации, в расширении сотрудничества наших научных школ и технологических центров. Чтобы мы могли вместе с китайскими партнерами производить высокодоходные товары, высокоинтеллектуальные различные продукты, услуги и тем самым максимально зарабатывать на внешних рынках.

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