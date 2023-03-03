Прямой эфир

Авдонин: «Беларусь, расширяя сотрудничество непосредственно с Китаем, имеет сильные бонусы»

03 марта 2023 18:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экономические итоги государственного визита Александра Лукашенко в Китай комментируют эксперты. Минск и Пекин открыли новую страницу в истории взаимоотношений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всепогодное партнерство наполняется практическим содержанием. Новые контракты и проекты – сотрудничество двух стран нацелено на создание высокотехнологичных компаний и корпораций.

Авдонин: «Беларусь, расширяя сотрудничество непосредственно с Китаем, имеет сильные бонусы»-1

Мощным импульсом к развитию двусторонних отношений стала декларация, принятая в Самарканде. Нынешняя встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина серьезно расширила возможности для взаимодействия между странами. В экономическом понимании – контракты на 3,5 миллиарда долларов, в промышленности – углубление производственной кооперации, в области торговли – усиление сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь». А еще инвестиции, здравоохранение, строительство – всего почти четыре десятка документов.

Авдонин: «Беларусь, расширяя сотрудничество непосредственно с Китаем, имеет сильные бонусы»-4

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Мы должны понимать, что Китай был и остается ключевым драйвером экономического роста мировой экономики. Беларусь, расширяя сотрудничество непосредственно с Китаем, имеет сильные бонусы. Мы должны понимать, что ближайшие несколько лет темпы экономического роста Китая будут только наращиваться. Те программы, которые Компартия заложила на ближайшие пять лет, ориентированы на очень быстрый экономический рост. И Беларусь в этом контексте должна очень активно участвовать в сотрудничестве, в кооперации, в расширении сотрудничества наших научных школ и технологических центров. Чтобы мы могли вместе с китайскими партнерами производить высокодоходные товары, высокоинтеллектуальные различные продукты, услуги и тем самым максимально зарабатывать на внешних рынках.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Сутырин о визите Лукашенко в Китай: «Конечно, Западу не нравится, Запад не готов к переговорам»

Почему визит Лукашенко в Китай так важен? Объяснили эксперты

Дьяченко о визите Лукашенко в Китай: об экономической изоляции Беларуси и речи быть не может

# Беларусь-Китай # общество # Полина Королева # Алексей Авдонин # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сутырин о визите Лукашенко в Китай: «Конечно, Западу не нравится, Запад не готов к переговорам»
03 марта 2023 18:00

Сутырин о визите Лукашенко в Китай: «Конечно, Западу не нравится, Запад не готов к переговорам»

Селекционеры Беларуси создали сорта зерна с рекордной урожайностью. Как учёные открывают новые горизонты для АПК?
03 марта 2023 18:00

Селекционеры Беларуси создали сорта зерна с рекордной урожайностью. Как учёные открывают новые горизонты для АПК?

«Страна сделала большой шаг в будущее». Почему обновление Конституции было необходимостью?
03 марта 2023 17:57

«Страна сделала большой шаг в будущее». Почему обновление Конституции было необходимостью?