«Страна сделала большой шаг в будущее». Почему обновление Конституции было необходимостью?

Город Островец. Александр Кухаревич. 29 лет. Ведущий инженер химического цеха Белорусской атомной электростанции. Уроженец Гродненской области еще в школьные годы решил отдать предпочтение химическим процессам. Дальше – больше. В кармане диплом профильного факультета БГУ и путевка по распределению на Белорусскую АЭС. Не прогадал. Здесь нашел не только достойную по душе работу, но и человека по сердцу.

Город Островец. Александра. 29 лет. Несколько лет назад молодой специалист также приехала в город энергетиков по распределению в местную школу. Приехала молодым специалистом, а ныне заместитель директора. Молодых людей объединяют город, возраст, общие взгляды и фамилия. Четыре года назад они стали мужем и женой. Хорошим фундаментом для молодой семьи стали социальные гарантии от государства.

Александр Кухаревич, ведущий инженер химического цеха Белорусской атомной электростанции:

Для молодых специалистов созданы все условия, зарплата одна из достойных, я считаю. Также предоставляется общежитие. Весь соцпакет, бесплатная медицинская страховка. Когда создается молодая семья, сразу предоставляется свое жилье. «Услышать голос народа». Вот какую работу проделали в Конституционной комиссии, чтобы обновить Основной закон – подробности здесь. Пока молодая супруга водит детей по дорогам страны знаний, Александр один из тех, кто следит за работой Белорусской атомной электростанции. АЭС эксплуатируется в 32 странах. Еще несколько государств заявили о готовности к строительству. Беларусь сделала ставку на атомную энергетику еще в 2008 году. И какие бы загвоздки ни ставили европейские соседи, наша страна уверенно развивает мирный атом. Первый энергоблок введен в промышленную эксплуатацию в 2021-м. На подходе второй.

Государство питается мирной энергетикой, мир царит и в семье Кухаревич. Александр и Александра после работы непременно вместе. Вместе и год назад 27 февраля принимали участие в Республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Основной закон страны.

Александра Кухаревич, заместитель директора по воспитательной работе СШ № 3 Островца:

У нового поколения есть новые идеи, потребности. И жизнь диктует нам свои условия, мы видим, как все развивается, поэтому поправки были необходимы, потому что то, как мы жили 20 лет назад и как сейчас, страна сделала большой шаг в будущее, развитие. И Конституция должна была развиваться.

Иначе быть не может, ведь они ровесники Конституции современной Беларуси. А дополнения в правовую базу – это то, что касается каждого. В том числе жизни энергетика, педагога, семьи.

Выдержка из статьи 32:

Брак как союз женщины и мужчины, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Мужчина и женщина по достижении брачного возраста имеют право на добровольной основе вступить в брак и создать семью. Супруги имеют равные права в браке и семье.

Александра Кухаревич:

Радует тот факт, что государство нацелено на то, чтобы в браке были мужчина и женщина, чтобы это было традиционно для нашей страны, чтобы та пропаганда, которая идет на детей из интернета, у нас не закрепилась.

Выдержка из статьи 46:

Республика Беларусь развивает атомную энергетику в мирных целях, обеспечивает безопасность при производстве и использовании атомной энергии.