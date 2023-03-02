Почти 40 соглашений и контракты на 3,5 млрд долларов. Визит Лукашенко в Китай – главные встречи и договорённости

Порядка четырех десятков соглашений и контракты на 3,5 миллиарда долларов. Такими результатами завершился трехдневный государственный визит Александра Лукашенко в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства за это время провел ряд важных встреч. И главная из них – с лидером КНР. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин – давние хорошие друзья. И не секрет, что в развитии плодотворных белорусско-китайских отношений этот фактор играет значимую роль. Без преувеличения государственный визит белорусского лидера в Китай придал мощный импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений. Какими они будут дальше? С подробностями из Пекина наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Китай – это Поднебесная, площадь Тяньаньмэнь – сердце Поднебесной. И оно забилось, в том числе под ритмы белорусского гимна. Возложение к монументу в честь героев освобождения – традиция. Кстати, название главной площади Китая переводится как «врата небесного спокойствия». Мир и созидание – это основная мысль политической философии Поднебесной. Впрочем, этот посыл у нас по инициативе Президента закреплен за 2023-м. Белорусскому пути развития по пути с континентальной инициативой Пекина «Пояс и путь».

Так кортеж белорусского лидера перемещался по Пекину. Ощущение, словно весь Пекин – это красная ковровая дорожка для встречи Александра Лукашенко. В церемониальной (в том числе и политической) культуре Китая каждая тонкость важна. Каждая деталь подчеркивает особый статус этого визита. Лукашенко – Си Цзиньпину: «Сегодняшняя встреча проходит в очень непростое время, требующее новых нестандартных подходов».

С главой нашего государства встретился весь политический истеблишмент Поднебесной. 13-й визит в Китай и 13-я встреча с Си Цзиньпином тоже состоялись в особое время. Во время политической турбулентности, мир – на перекрестке. Китай предлагает четкий «путь и пояс». 2 марта уже перед отлетом Президент провел ряд важных экономических встреч. Особо отметить стоит CITIC GROUP. Единственная госкорпорация, которая подотчетна непосредственно Госсовету КНР – это главный институт государственной власти. CITIC GROUP работает по шести основным направлениям, в том числе банковская деятельность, цифровые технологии, торговля, недвижимость.

Евгений Пустовой:

Строительство горно-обогатительного комбината, продолжение развития объектов Белорусской национальной биотехнологической корпорации по переработке кукурузы. Это новые рабочие места, компетенции и высокая добавленная стоимость. В общем, одной из знаковых госкорпораций Китая есть где развернуться. Китай на всю широту своих проспектов разворачивает зеленое машиностроение. Трафик в мегаполисе огромный, а шума нет. Большинство машин – на электротяге.

Почти четыре десятка соглашений и контрактов на 3,5 миллиарда долларов. Таковы итоги государственного визита Президента в Китай. Главы государств подписали меморандум. В папках в сдержанном тоне – залог новой эпохи развития между Китаем и Беларусью. Достижения в развитии, обоюдный интерес, расширение прямых связей, новые вехи сотрудничества в логистике и обороне. Ускорение на пути в ШОС. Сергей Алейник: товарооборот Беларуси и Китая приблизился к 6 милллиардам долларов, это рекордный уровень.