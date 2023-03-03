Почему визит Лукашенко в Китай так важен? Объяснили эксперты

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Всепогодное и всестороннее партнерство означает, что в любой ситуации, какова бы ни была международная обстановка, что бы ни менялось в мире, мы все равно будем открыты для сотрудничества и будем надежными партнерами. Это направление, с одной стороны, очень большая надежда, очень большие перспективы. Но это очень большая ответственность. Это не как олимпийская медаль – завоевал и можно спать спокойно. Здесь надо очень много и продуктивно работать, чтобы реализовать все те планы, которые у нас намечены. Китайская Народная Республика и Республика Беларусь объявили о поддержке друг друга в любых начинаниях и в той политике, которую они будут проводить. То есть это еще один сигнал недружественным государствам, что мы ни в коем случае не остались в изоляции, как планировали те, кто вводил санкции против Республики Беларусь, а мы продолжаем развиваться. И те партнеры, которые были реально нашими партнерами, в том числе и КНР, остаются с нами, несмотря на изменившуюся политическую ситуацию. Это особый статус государства, которое придерживается своей стратегии, тактики. Государство, которое не предает своих партнеров. Государство, которое говорит и делает. И у нас никогда эти слова не расходятся с делом. Мы еще раз подтвердили, что мы государство, которому можно доверять, с которым можно сотрудничать.