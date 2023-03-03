Почему визит Лукашенко в Китай так важен? Объяснили эксперты

Экономические итоги государственного визита Александра Лукашенко в Китай комментируют эксперты. Минск и Пекин открыли новую страницу в истории взаимоотношений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всепогодное партнерство наполняется практическим содержанием. Новые контракты и проекты – сотрудничество двух стран нацелено на создание высокотехнологичных компаний и корпораций.
Государственный визит в Пекин стал знаковым ввиду многих факторов. Он первый после пандемии, к тому же прошел в период важных политических событий в самой Поднебесной. На днях начнет работу ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей и Консультативного совета. Речь о кадровых решениях. Простыми словами – выбор команды, которая в ближайшие годы будет развивать КНР. Следует учитывать и тонкости восточного мироощущения. В китайской дипломатии каждая протокольная деталь наполнена глубоким смыслом.
Ван Бинь, глава евразийского бюро CCTV:
Это важнейшее политическое событие, наверное, в ближайшее пять лет Китая. Там решают судьбу нашей страны. Избирается новое руководство государства. Думаю, неслучайно визит Президента Лукашенко состоялся именно в преддверии этих важных политических событий в Китае. И это доказывает доверие между двумя странами, между нашими лидерами.
За этим визитом Александра Лукашенко в Китай следили ведущие западные медиа – итоги переговоров лидеров комментировали с разной интонацией. Особый интерес к статусу взаимоотношений Минска и Пекина. Ведь всепогодный характер означает, что теперь при любых геополитических катаклизмах мы будем на одной стороне.
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
Всепогодное и всестороннее партнерство означает, что в любой ситуации, какова бы ни была международная обстановка, что бы ни менялось в мире, мы все равно будем открыты для сотрудничества и будем надежными партнерами. Это направление, с одной стороны, очень большая надежда, очень большие перспективы. Но это очень большая ответственность. Это не как олимпийская медаль – завоевал и можно спать спокойно. Здесь надо очень много и продуктивно работать, чтобы реализовать все те планы, которые у нас намечены. Китайская Народная Республика и Республика Беларусь объявили о поддержке друг друга в любых начинаниях и в той политике, которую они будут проводить. То есть это еще один сигнал недружественным государствам, что мы ни в коем случае не остались в изоляции, как планировали те, кто вводил санкции против Республики Беларусь, а мы продолжаем развиваться. И те партнеры, которые были реально нашими партнерами, в том числе и КНР, остаются с нами, несмотря на изменившуюся политическую ситуацию. Это особый статус государства, которое придерживается своей стратегии, тактики. Государство, которое не предает своих партнеров. Государство, которое говорит и делает. И у нас никогда эти слова не расходятся с делом. Мы еще раз подтвердили, что мы государство, которому можно доверять, с которым можно сотрудничать.