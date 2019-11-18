Средний возраст 50,4 года, 40% женщин. Каким будет парламент седьмого созыва?

Новости Беларуси. Молодежь до 30-ти и почти 40 % женщин – Беларусь выбрала депутатов Палаты представителей. А в ЦИК поделились подробностями, каким будет парламент седьмого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди депутатов много представителей политических партий. Будут в Овальном зале как известные люди, так и новички в законотворческом деле. Белорусы решили, что пора и молодым попробовать свои силы в политике, так что в Палате представителей двое депутатов младше 30. Сюда поступала вся оперативная информация о выборах. Показываем, как работала выездная студия СТВ в инфоцентре ЦИК Познакомиться с новым составом парламента сможем уже в начале декабря, когда он соберется на первое заседание. Кстати, в этот раз белорусы явно не прошли мимо главного политического события года: явка превысила 77 %. Это больше, чем на прошлых парламентских выборах. Активнее всех оказались жители Витебской и Могилевской областей.

Об итогах избирательной кампании-2019 видеоматериал Екатерины Жиляниной. Окончательные итоги выборов ЦИК опубликует 22 ноября, но сами результаты уже можно проанализировать. Названы имена 110 депутатов седьмого созыва. На сей раз в парламенте оказалось больше представителей политических партий (что не может не радовать, ведь белорусские политпартии не раз упрекали в пассивности). Депутатские кресла с займет 21 человек с партийным билетом. «Я иду работать». Депутаты седьмого созыва рассказали, чем планируют заниматься в парламенте 44 женщины получили поддержку избирателей (это около 40 % от общего числа депутатов), так что Беларусь приближается к европейскому тренду парламентского гендерного равенства. Из любопытных подробностей: двоим народным избранникам меньше 30 лет. Таких молодых депутатов в прошлом созыве не было вовсе.

Что касается профессиональной принадлежности, представлены оказались все ветви власти. Судебная: прошли в парламент представители прокуратуры, Следственного комитета. Исполнительная власть в лице, например, председателей райисполкомов. Широко представлены специалисты социальной сферы, это тоже хороший знак. Беларусь на парламентском уровне продолжит курс социально-ориентированного государства. В новом созыве много врачей, представителей системы образования, а также производственного сектора.

Еще один важный момент. Около 27 % депутатов переизбраны на второй срок. То есть опытные законодатели сохранили свои места. Такая преемственность приветствуется в государстве, она позволяет сделать законотворческий процесс в стране стабильным, последовательным и профессиональным. Общение Президента Беларуси с журналистами 17 ноября. Все темы в одном материале О поддержке хорошо зарекомендовавших себя на службе государству белорусов высказался в день выборов Александр Лукашенко. Александр Лукашенко: Мы будем поддерживать определенных людей, которые будут конструктивно работать в этом парламенте Явка избирателей оказалась на высоте, прошлые парламентские выборы превзошли на 3 %. Свои голоса в пользу того или иного кандидата отдали 77,22 % белорусского электората. В целом, заявила 18 ноября на пресс-конференции глава ЦИК Лидия Ермошина, выборы прошли без существенных нареканий.

Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:

Жалоб поступило четыре. Причем это даже не жалобы, а обращения, потому что там были просто вопросы даже некоторые от избирателей. Одна анонимка. Кстати, в отношении неизбранного депутата – не той национальности депутат избирается. Ничего там другого нет, и она не подписана. Поэтому, как вы понимаете, это тоже вообще не вопрос, который подлежит разрешению. Поэтому я прекрасно понимаю, что наши наблюдатели проснутся и, конечно, будут направлять нам какие-то определенные акты. Но я надеюсь, что мы и окружные избирательные комиссии с этими вопросами справимся.

С заявлениями о положительной оценке избирательной кампании выступили международные наблюдатели. Миссия СНГ, например, отметила, что эти выборы в Беларуси провели даже лучше, чем предыдущие, учтены прежние недостатки. Очень тщательно по их наблюдениям на сей раз подготовили списки избирателей, так что у пришедших голосовать белорусов не было проблем с тем, чтобы получить бюллетень. Хорошо оформили информационные стенды, то есть недостатков в информации у избирателей не было. Постарались создать все условия для людей с ограниченными возможностями.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ:

Плюс избирательной кампании в том, что было выдвинуто больше кандидатов в депутаты, чем в ходе предыдущей кампании. Тем самым выросла конкурентность. Уровень по подготовке и избирателей, и кандидатов тоже значительно возрос. Сергей Лебедев: «В парламент прошли люди, которые пользуются авторитетом среди избирателей Беларуси» Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств приходит к выводам о том, что выборы 17 ноября 2019 года проведены в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Республики Беларусь; прошли на конкурентной основе, открыто и гласно; были свободными, прозрачными и соответствовали принципам проведения демократических выборов. Миссия СНГ в Минске поставила своего рода рекорд: оказалась самой многочисленной на просторах Содружества. Задействовали 475 человек, представителей 8 стран. Охватили всю Беларусь и даже участки за рубежом. Наблюдали за ходом кампании с начала сентября и до подсчета голосов.

Берик Имашев, председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана:

Что очень важно, голосование проходило в спокойной, доброжелательной, деловой атмосфере. Случаев принуждения и давления на избирателей, вмешательства посторонних лиц в работу избирательных комиссий наблюдателями от Республики Казахстан не зафиксировано.

Миссия наблюдателей ШОС также подвела итоги. Их представители работали во время досрочных выборов и в основной день голосования. Немногочисленные нарекания носили технический характер. Такие претензии, как неудобные места для наблюдения, как правило, решались на месте членами избирательной комиссии. Отмечали также, что белорусы иногда допускали распространенную в мировой практике ошибку – заходили в кабинку семейными парами. На результаты выборов, конечно, это не влияет, но по закону избиратель должен там находиться один. Все замечания подытожат и направят в ЦИК вместе с итоговыми заявлениями.

Се Сяоюн, глава миссии наблюдателей ШОС:

Выбор избирательного участка осуществляется членами миссии самостоятельно. Каких-либо препятствий по посещению того или иного избирательного участка членам миссии не создавалось. Миссия отмечает активное участие избирателей в голосовании и профессиональный уровень подготовки работников местных избирательных органов. Голосование проходило спокойно, с соблюдением установленного порядка и в присутствии местных, международных наблюдателей, а также представителей СМИ.