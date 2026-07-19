Патриотизм в действии! Как известные белорусы помогают своей малой родине?

На самом деле многие белорусы готовы вкладываться в родные места. Все же чувство благодарности, родной земле в том числе, нам свойственно. И что приятно, по мере восхождения на карьерные вершины у большинства не теряется.
На самом деле многие белорусы готовы вкладываться в родные места. Все же чувство благодарности, родной земле в том числе, нам свойственно. И что приятно, по мере восхождения на карьерные вершины у большинства не теряется.
На витебской земле Наталья Кочанова, председатель Совета Республики, – частый гость. Полоцк – ее малая родина. Здесь Наталья Ивановна проводит встречи с населением, курирует и помогает предприятиям, принимает участие в заседаниях исполкома. Итог виден, особенно местным жителям. Город, как и область, развиваются.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Если ты сегодня можешь чем-то помочь своей малой родине и есть у тебя такие возможности, конечно, ты обязан это делать. Я очень искренне рада тому, что я могу хоть чем-то, маленькую толику своего вклада внести в развитие Витебской области.
Я всю жизнь прожила и работала здесь. Только последние 11 лет живу в городе Минске. Я очень люблю витебскую землю. Я люблю свою малую родину. И поэтому, конечно, мы должны стараться сделать все для того, чтобы поддерживать то место, где ты родился и вырос. То место, где твоя душа, где твое сердце.
Так решаются многие локальные проблемы. Меняются облики городов и сел, минуя долгие бюрократические цепочки. И этим занимаются не только политики, но и артисты, и тем более бизнесмены. Ресурсы ведь есть.
Влада Родовская, корреспондент:
В народе этот витебский торговый центр называют по-разному – синий кристалл, стеклянный айсберг. Но чаще от местных жителей можно услышать «встретимся у пирамиды». За этими стеклянными гранями скрывается белорусская история. Торговый центр – инвестиция в малую родину. Комплекс был построен знаменитым местным обувным холдингом.
Николай Мартынов – белорусский предприниматель, родом из Дубровенского района. При его поддержке на родной земле появился музей, восстановилась деревянная церковь, активно финансируются местные спортивные мероприятия. Не забывает белорусский предприниматель и про Витебск. Его облик также обязан обувному холдингу. Предприятие не просто зарабатывает в своей стране, а физически меняет ее ландшафт. Такой патриотизм в действии.
Николай Мартынов, белорусский предприниматель:
Мы являемся тоже спонсором фестиваля нашего, «Славянский базар». Если вы будете ходить по исторической центральной улице Суворова, Толстого, там почти половина домов, которые мы реставрировали. Работа – это уже состояние души. Чтобы нам все-таки быть страной независимой, я считаю, что это мы должны это делать.
По стране можно проследить общую тенденцию. Развивается так называемый институт поддержки малой родины. Это повсеместная практика, конечно, в разном соотношении, но она есть. Понятно, что мы делаем ставку на сильные регионы, вкладываем туда ресурсы и ставим это в планы развития, но конкретных законов, образующих делать свой родной уголок лучше, нет. Есть внутренний запрос, и действительно у многих.