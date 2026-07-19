Патриотизм в действии! Как известные белорусы помогают своей малой родине?

На самом деле многие белорусы готовы вкладываться в родные места. Все же чувство благодарности, родной земле в том числе, нам свойственно. И что приятно, по мере восхождения на карьерные вершины у большинства не теряется.

На витебской земле Наталья Кочанова, председатель Совета Республики, – частый гость. Полоцк – ее малая родина. Здесь Наталья Ивановна проводит встречи с населением, курирует и помогает предприятиям, принимает участие в заседаниях исполкома. Итог виден, особенно местным жителям. Город, как и область, развиваются.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Если ты сегодня можешь чем-то помочь своей малой родине и есть у тебя такие возможности, конечно, ты обязан это делать. Я очень искренне рада тому, что я могу хоть чем-то, маленькую толику своего вклада внести в развитие Витебской области.

Я всю жизнь прожила и работала здесь. Только последние 11 лет живу в городе Минске. Я очень люблю витебскую землю. Я люблю свою малую родину. И поэтому, конечно, мы должны стараться сделать все для того, чтобы поддерживать то место, где ты родился и вырос. То место, где твоя душа, где твое сердце.

Так решаются многие локальные проблемы. Меняются облики городов и сел, минуя долгие бюрократические цепочки. И этим занимаются не только политики, но и артисты, и тем более бизнесмены. Ресурсы ведь есть.