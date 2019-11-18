Нейрогарнитура, которая позволяет управлять роботом-пауком. Как это работает?

Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к Всемирной неделе предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к Всемирной неделе предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яна Шипко, корреспондент:
Мы не удержались и пообщались с разработчиками одного очень впечатляющего стартапа и даже лично протестировали ее. Это такая специальная нейрогарнитура, которая при помощи «силы мысли» позволяет управлять роботом. Очень полезное ноу-хау для людей с синдромом дефицита внимания.
Как это было смотрите в видеоматериале.
Виталий Карпейчик, разработчик стартапа:
У меня с шести лет синдром дефицита внимания. Я хочу помочь детям, чтобы они не проходили то, что я проходил. Поэтому если у вас есть детки с синдромом дефицита внимания, держитесь. Мы ищем решение. Мы считаем, что искусственный интеллект поможет человечеству разобраться в его проблемах.