Нейрогарнитура, которая позволяет управлять роботом-пауком. Как это работает?

Яна Шипко, корреспондент: Мы не удержались и пообщались с разработчиками одного очень впечатляющего стартапа и даже лично протестировали ее. Это такая специальная нейрогарнитура, которая при помощи «силы мысли» позволяет управлять роботом. Очень полезное ноу-хау для людей с синдромом дефицита внимания.

Виталий Карпейчик, разработчик стартапа:

У меня с шести лет синдром дефицита внимания. Я хочу помочь детям, чтобы они не проходили то, что я проходил. Поэтому если у вас есть детки с синдромом дефицита внимания, держитесь. Мы ищем решение. Мы считаем, что искусственный интеллект поможет человечеству разобраться в его проблемах.