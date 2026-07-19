«Живые деньги валяются на дороге!» Сколько можно заработать на сборе ягод и грибов?

В середине июля еще одна уборочная кампания выходит на свой пик. В наших лесах начинается самый жаркий и прибыльный сезон. Черника, первые лисички и подосиновики – белорусы пытаются заработать на том, что буквально лежит у нас под ногами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для многих это не просто хобби, а реальный способ улучшить свое финансовое положение. Еще и на экспорт останется. А это уже плюс в нашу общую кассу. Белорусские лесные дары на ура идут в Россию. Их одинаково любят как Питере, так и в Сибири. А в КНР огромными партиями берут нашу чернику. Эта ягода пользуется спросом и уважением у китайских фармацевтов и пищевых корпораций из-за высокой экологичности и насыщенности витаминами. Сколько можно положить в карман за один поход в чащу и по каким тарифам принимают лесное золото у населения? Юлия Мычка отправилась по самым урожайным маршрутам.

Это просто живые деньги валяются на дороге. Если не лениться, можно очень хорошо заработать. Жительница деревни Заполье Наталья Клепенкова в лесном деле больше 20 лет. С начала сезона, а это конец июня, ходит в лес как на работу. Бывает даже в две смены – рано утром и вечером. Пустые ведра не про нее. На дарах леса уже заработала 600 рублей. Сейчас самое время черники и лисичек, поэтому в руках у нее две тары. Какая наполнится первой – интрига до самого финала. Иной раз случается ягодно-грибное комбо, когда оба трофея соседствуют на одном пятачке.

Наталья Клепенкова, жительница Белыничского района:

Главный аргумент – это гроши. Когда приезжают некоторые и говорят: «Я иду в лес отдыхать». Нет, неправда, отдыха тут никакого нет, потому что есть азарт. У тебя мысль: я вчера заработала 100 рублей, сегодня должна заработать 110.