«Живые деньги валяются на дороге!» Сколько можно заработать на сборе ягод и грибов?
В середине июля еще одна уборочная кампания выходит на свой пик. В наших лесах начинается самый жаркий и прибыльный сезон. Черника, первые лисички и подосиновики – белорусы пытаются заработать на том, что буквально лежит у нас под ногами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для многих это не просто хобби, а реальный способ улучшить свое финансовое положение. Еще и на экспорт останется. А это уже плюс в нашу общую кассу.
Белорусские лесные дары на ура идут в Россию. Их одинаково любят как Питере, так и в Сибири. А в КНР огромными партиями берут нашу чернику. Эта ягода пользуется спросом и уважением у китайских фармацевтов и пищевых корпораций из-за высокой экологичности и насыщенности витаминами.
Сколько можно положить в карман за один поход в чащу и по каким тарифам принимают лесное золото у населения? Юлия Мычка отправилась по самым урожайным маршрутам.
Это просто живые деньги валяются на дороге. Если не лениться, можно очень хорошо заработать.
Жительница деревни Заполье Наталья Клепенкова в лесном деле больше 20 лет. С начала сезона, а это конец июня, ходит в лес как на работу. Бывает даже в две смены – рано утром и вечером. Пустые ведра не про нее. На дарах леса уже заработала 600 рублей.
Сейчас самое время черники и лисичек, поэтому в руках у нее две тары. Какая наполнится первой – интрига до самого финала. Иной раз случается ягодно-грибное комбо, когда оба трофея соседствуют на одном пятачке.
Наталья Клепенкова, жительница Белыничского района:
Главный аргумент – это гроши. Когда приезжают некоторые и говорят: «Я иду в лес отдыхать». Нет, неправда, отдыха тут никакого нет, потому что есть азарт. У тебя мысль: я вчера заработала 100 рублей, сегодня должна заработать 110.
Обменять вкусный и полезный товар на живые деньги можно в местном магазине. Здесь организован приемозаготовительный пункт. Кстати, за ведро (а это чуть больше 5 килограммов) Наталья выручила 52 рубля. Но на весах сегодня не только лесные дары. Люди активно сдают излишки домашнего урожая. Сейчас самый разгар сезона смородины, на подходе вишня.
Снежана Кравченко, начальник отдела заготовок и внешнеэкономической деятельности Могилевского райпо:
У нас происходит закуп от населения всего, что растет у вас в огороде. Есть кабачки – несите. Картофель, огурцы, томаты, в дальнейшем это будет и перец. Все, что выращивают жители в огороде, все могут сдать. Сейчас уже начинает выкапываться чеснок, люди несут активно чеснок: кто-то на засолку, кто-то тоже товарный чеснок на продажу.
Далее смотрите в видео.