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Осенний призыв: на службу в белорусскую армию отправятся около 12 тысяч человек

18 ноября 2019 19:57
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Новости Беларуси. Осенняя призывная кампания – 2019 вступила в активную фазу. Новобранцы по всей стране отправляются к месту прохождения срочной военной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осенний призыв: на службу в белорусскую армию отправятся около 12 тысяч человек-1

18 ноября первые полторы тысячи молодых людей пополнили ряды армейцев. Всего на службу этой осенью направят около 12 тысяч человек.

Осенний призыв: на службу в белорусскую армию отправятся около 12 тысяч человек-3

С будущими призывниками встретилась Вероника Гришкова. Подробнее в видеоматериале.

Осенний призыв: на службу в белорусскую армию отправятся около 12 тысяч человек-5
# Армия Беларуси # Вероника Гришкова

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