Осенний призыв: на службу в белорусскую армию отправятся около 12 тысяч человек

Новости Беларуси. Осенняя призывная кампания – 2019 вступила в активную фазу. Новобранцы по всей стране отправляются к месту прохождения срочной военной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 ноября первые полторы тысячи молодых людей пополнили ряды армейцев. Всего на службу этой осенью направят около 12 тысяч человек.