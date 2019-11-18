Сюда поступала вся оперативная информация о выборах. Показываем, как работала выездная студия СТВ в инфоцентре ЦИК
Новости Беларуси. В Беларуси избрали депутатов Палаты представителей седьмого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЦИК обнародовал фамилии 110 кандидатов, которые получили наибольшую поддержку избирателей.
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Вся оперативная информация о ходе избирательной кампании стекалась в инфоцентр ЦИК. По традиции, он расположился во Дворце Республики. Отсюда велись прямые трансляции пресс-конференций. Для работы здесь были аккредитованы почти 700 представителей СМИ.
Журналисты и ведущие СТВ работали в выездной студии, а также выходили в эфир из кулуаров Дворца.
Корреспондент Дмитрий Боярович подробнее.
Инфоцентр ЦИК – это своего рода координационный центр по взаимодействию СМИ и Центризбиркома. Для работы здесь в воскресенье, 17 ноября, были аккредитованы 678 представителей СМИ. Половина из них – зарубежные. Следили за ходом выборов здесь и эксперты. Это около 40 политологов, экономистов, представителей госструктур, а также наблюдателей от международных миссий – СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.
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Новая информация поступала каждые 2-3 часа. Ее предоставляли представители ЦИК во время пресс-конференций. Возможность задать вопрос была у каждого журналиста. Кстати, впервые в инфоцентре была организована видеосвязь с региональными избиркомами.
В помощь журналистам – высокоскоростной Wi-Fi. Интернет во Дворец Республики подавался бесперебойно. Здесь же на экране велись трансляции того, что происходило в Малом зале.
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Для того, чтобы обеспечить комфортные условия для журналистов и экспертного сообщества, скоординировали свои усилия порядка 20 структур. Это в том числе и медицинская служба, специалисты по связи, сотрудники МЧС. Их работа осталась за кадром, но была не менее полезна.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
В информационном центре ЦИК в течение основного дня голосования работала выездная студия СТВ. Отсюда мои коллеги выходили в прямой эфир. А в целом, информационная служба телеканала предоставляла актуальную и оперативную информацию о ходе выборов в это воскресенье почти круглые сутки.
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Первый выпуск новостей на СТВ в воскресенье вышел в 8.30 – еще до начала работы инфоцентра. В нашей студии уже делились экспертным мнением о тогда еще предстоящем событии. Закончился же информационный день поздним вечером. Прямые эфиры обеспечивала передвижная телестанция СТВ, техника новейшего поколения. А еще – режиссеры, операторы, гримеры и водители.
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