Сюда поступала вся оперативная информация о выборах. Показываем, как работала выездная студия СТВ в инфоцентре ЦИК

Новости Беларуси. В Беларуси избрали депутатов Палаты представителей седьмого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЦИК обнародовал фамилии 110 кандидатов, которые получили наибольшую поддержку избирателей.

Вся оперативная информация о ходе избирательной кампании стекалась в инфоцентр ЦИК. По традиции, он расположился во Дворце Республики. Отсюда велись прямые трансляции пресс-конференций. Для работы здесь были аккредитованы почти 700 представителей СМИ.

Журналисты и ведущие СТВ работали в выездной студии, а также выходили в эфир из кулуаров Дворца.

Корреспондент Дмитрий Боярович подробнее.

Инфоцентр ЦИК – это своего рода координационный центр по взаимодействию СМИ и Центризбиркома. Для работы здесь в воскресенье, 17 ноября, были аккредитованы 678 представителей СМИ. Половина из них – зарубежные. Следили за ходом выборов здесь и эксперты. Это около 40 политологов, экономистов, представителей госструктур, а также наблюдателей от международных миссий – СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.

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