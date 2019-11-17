Василевич, Марзалюк, Савиных, Ананич. Глава ЦИК назвала известных людей, которые будут работать в новом составе парламента

Новости Беларуси. Председатель ЦИК Лидия Ермошина назвала известных персон, которые будут работать в парламенте седьмого созыва.

В новый состав белорусского парламента вошли и председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько, экс-министр информации Лилия Ананич и обладательница титула «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич.

Это дипломаты Андрей Савиных, который ранее занимал пост посла Беларуси в Турции, Валерий Воронецкий, председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей шестого созыва.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Избрана Василевич Мария Викторовна, наша прыгажуня, «Мисс Беларусь». По моему избирательному округу (кстати, я за нее и голосовала) избрана Любецкая Светлана Анатольевна, судья Верховного суда.

По Партизанскому (110) тоже фигура известная: Думбадзе Тенгиз Шукриевич – это будет национальное меньшинство в нашем парламенте, скажем так. По Могилевской области избран ряд депутатов действующих: Рынейская Ирина Николаевна, Марзалюк Игорь Александрович, Петрашова Ольга Владимировна. Честно говоря, фигуры остальных нужно изучать.