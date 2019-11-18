Джонатан Моффетт похвалил игру 4-летнего белорусского барабанщика

Новости Беларуси. Видео из Березовки, которое поразило не только пользователей соцсетей, но и барабанщика Майкла Джексона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А через некоторое время его разместил на своей странице в Instagram сам музыкант с комментарием, что хочет лично пообщаться с юным белорусом. Артист пообещал поддерживать талантливого мальчика.