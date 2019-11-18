Прямой эфир

Джонатан Моффетт похвалил игру 4-летнего белорусского барабанщика

18 ноября 2019 19:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Видео из Березовки, которое поразило не только пользователей соцсетей, но и барабанщика Майкла Джексона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джонатан Моффетт похвалил игру 4-летнего белорусского барабанщика-1

Четырехлетний Илья Барило освоил барабанную установку и повторил стиль игры известного Джонатана Моффетта. В интернет видео выложили друзья семьи.

Джонатан Моффетт похвалил игру 4-летнего белорусского барабанщика-4

А через некоторое время его разместил на своей странице в Instagram сам музыкант с комментарием, что хочет лично пообщаться с юным белорусом. Артист пообещал поддерживать талантливого мальчика.

# Музыка # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Нейрогарнитура, которая позволяет управлять роботом-пауком. Как это работает?
18 ноября 2019 17:38

Нейрогарнитура, которая позволяет управлять роботом-пауком. Как это работает?

Михаил Орда: многие наблюдатели занимались собственным политическим пиаром
18 ноября 2019 16:22

Михаил Орда: многие наблюдатели занимались собственным политическим пиаром

Участок Автозаводской линии метро могут закрыть на несколько дней
18 ноября 2019 15:29

Участок Автозаводской линии метро могут закрыть на несколько дней