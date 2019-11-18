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Сергей Лебедев: «В парламент прошли люди, которые пользуются авторитетом среди избирателей Беларуси»

18 ноября 2019 08:45
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Новости Беларуси. В Беларуси избрали депутатов Палаты представителей седьмого созыва. ЦИК обнародовал фамилии 110 кандидатов, которые получили наибольшую поддержку избирателей. Из внесенных в списки голосующих на участки пришли свыше 77 %.

Лидия Ермошина: явка на этих выборах составила 77,22%

Предварительные данные по явке были озвучены еще накануне. Информационный центр Центризбиркома продолжает работу во Дворце Республики.

Сергей Лебедев: «В парламент прошли люди, которые пользуются авторитетом среди избирателей Беларуси»-1

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Завершилась последняя пресс-конференция представителя Центризбиркома.

ЦИК обнародовал информацию и о персоналиях избранных депутатов. Среди них очень много знакомых имен. Так, например, это председатель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько, дипломат Андрей Савиных, «Мисс Беларусь» Мария Василевич, журналист Тенгиз Дунбадзе. К слову, свою работу депутаты седьмого созыва начнут уже 6 декабря.

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В Малом зале Дворца Республики проходит пресс-конференция Миссии наблюдателей СНГ.

Лидия Ермошина о выборах в белорусский парламент: «Из 110 избранных избрано 19,1 % членов политических партий»

Сергей Лебедев: «В парламент прошли люди, которые пользуются авторитетом среди избирателей Беларуси»-4

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ:
Избирателям предоставлено право выбора. Хотелось бы отметить, что уровень по подготовке и избирателей, и кандидатов значительно возрос. Например, большинство из кандидатов выдвинутых, как мы смогли зафиксировать, практически это все люди с высшим образованием, с достаточным жизненным, профессиональным опытом.

То, что мы услышали сегодня из уст председателя Центральной избирательной комиссии по итоговым спискам депутатов, избранных в Палату представителей, свидетельствует как раз о том, что избраны достойные люди, с опытом работы, пользующиеся авторитетом среди граждан Беларуси.

В этой связи мы как миссия СНГ, как соседи и друзья Беларуси, приехавшие сюда с добрыми чувствами, не только осуществить объективное наблюдение за ходом голосования, но и помочь нашим белорусским друзьям и коллегам достойно провести эту избирательную кампанию. Мы, конечно, рады тому, что в парламент прошли люди, которые пользуются авторитетом среди избирателей Беларуси.

Сергей Лебедев: «В парламент прошли люди, которые пользуются авторитетом среди избирателей Беларуси»-7

Больше новостей по выборам в парламент Беларуси читайте здесь.

# Выборы-2019 # Сергей Лебедев # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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