Сергей Лебедев: «В парламент прошли люди, которые пользуются авторитетом среди избирателей Беларуси»

Новости Беларуси. В Беларуси избрали депутатов Палаты представителей седьмого созыва. ЦИК обнародовал фамилии 110 кандидатов, которые получили наибольшую поддержку избирателей. Из внесенных в списки голосующих на участки пришли свыше 77 %.

ЦИК обнародовал информацию и о персоналиях избранных депутатов. Среди них очень много знакомых имен. Так, например, это председатель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько, дипломат Андрей Савиных, «Мисс Беларусь» Мария Василевич, журналист Тенгиз Дунбадзе. К слову, свою работу депутаты седьмого созыва начнут уже 6 декабря.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ:

Избирателям предоставлено право выбора. Хотелось бы отметить, что уровень по подготовке и избирателей, и кандидатов значительно возрос. Например, большинство из кандидатов выдвинутых, как мы смогли зафиксировать, практически это все люди с высшим образованием, с достаточным жизненным, профессиональным опытом.

То, что мы услышали сегодня из уст председателя Центральной избирательной комиссии по итоговым спискам депутатов, избранных в Палату представителей, свидетельствует как раз о том, что избраны достойные люди, с опытом работы, пользующиеся авторитетом среди граждан Беларуси.

В этой связи мы как миссия СНГ, как соседи и друзья Беларуси, приехавшие сюда с добрыми чувствами, не только осуществить объективное наблюдение за ходом голосования, но и помочь нашим белорусским друзьям и коллегам достойно провести эту избирательную кампанию. Мы, конечно, рады тому, что в парламент прошли люди, которые пользуются авторитетом среди избирателей Беларуси.