Черная икра и собственный лосось – Беларусь наращивает производство красной рыбы

В Беларуси продолжают наращивать производство красной рыбы. Это вопрос стратегический, даже геополитический. По крайней мере для Евросоюза, который хотел отказаться от российского улова (включить рыбу в санкционный пакет) да не смог, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы постепенно уходим от закупки рыбы и замещаем ее собственной продукцией премиум-класса. В Столбцовском районе открылось новое предприятие по выращиванию радужной форели. Объемы впечатляют, но вырастить – это полдела. Рыбу еще нужно правильно переработать и доставить к покупателю в идеальном виде. За эту часть отвечают в Фаниполе, где запущена автоматизированная линия переработки деликатесных видов рыб.

Белорусская черная икра и собственный лосось. Звучит как гастрономический парадокс. Но прямо сейчас этот тренд в стране полностью ломают. В Столбцовском районе запустили проект БНБК – новую рыбную резиденцию. Уже к концу года здесь планируют получить первую партию товарной форели. Всего около 30 тонн. Технология выращивания ценных пород рыб непростая. Подводных камней достаточно. Это касается и воды, и температуры. А еще корма для водных жителей. Раньше полагаться приходилось на импортный провиант. Сегодня...

Денис Буринский, ведущий технолог-консультант по рыболовству БНБК:

Все наши рыбки кормятся исключительно нашими кормами, которые производим именно на Белорусской национальной биотехнологической корпорации. На данный момент у нас здесь радужная форель. А вообще, мы производим корма для разных пород рыб: осетровых, карповых, сомовых. Есть возможность производить любые корма и в любом количестве. Мощности предприятия позволяют вырабатывать до 60 тысяч тонн в год комбикормов именно для рыб.

А это в свою очередь позволяет рыбоводам задуматься о по-настоящему большом плавании. Сегодня на предприятии планируют расширяться, реконструировать второй бассейн и дополнительные установки замкнутого водоснабжения. В качестве примера взяли опыт хозяйства «Палуж». В апреле этого года глава государства лично инспектировал площадки рыбхоза. Вердикт Первого: таких в стране пока явно не хватает.

Лукашенко поручил обеспечить внутренний рынок рыбой. Сегодня в стране выращивают около 600 тонн ценных пород рыбы в год. Сильно меньше, чем привыкли видеть на своих столах белорусы. По статистике, на каждого приходится около килограмма форели, лосося или осетра. Основной объем закупаем за границей, но в нынешних условиях плыть по течению больше не с руки. Западные поставщики то и дело мутят воду, повышая цены и угрожая санкциями.

Чтобы не платить зарубежным производителям, страна запускает масштабную стройку. До 2030 года в четырех областях вырастут еще восемь крупных рыбных комплексов. Все это позволит нам к 2032-му получать больше 7 тысяч тонн ценной рыбы в год. Задача поставлена на самом высоком уровне.

Пока новые комплексы только в планах, в Фаниполе местный икорный дом уже 10 лет делает ставку на штучный товар. На предприятии принципиально отказались от современных методов и используют классическую технологию. Для этого осетра растят около 10 лет. Такой подход позволяет получить икру самого высокого качества.