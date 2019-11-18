«Я иду работать». Депутаты седьмого созыва рассказали, чем планируют заниматься в парламенте

Новости Беларуси. Депутаты седьмого созыва уже готовятся приступить к своим обязанностям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На раскачку времени не предусмотрено. Так что и тем, кто впервые окажется в Овальном зале, и тем, кто имеет депутатский опыт, придется быстро найти общий язык. С чего планируют начать, с какими предложениями выступить и вообще как видят свое место в парламенте – уже с депутатами седьмого созыва пообщалась Алена Сырова.

Из здания Министерства иностранных дел дипломат с 26-летним стажем Андрей Савиных направляется в сторону своего нового места работы. Новоиспеченный депутат своей главной задачей видит укрепление роли белорусского парламента и надеется даже не оправдать ожидания, а быть реально полезным любому жителю нашей страны.

Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Дипломат умеет не только говорить, но самое главное – дипломат умеет слушать и понимать позицию разных людей, разных сторон. На этой основе вырабатываются такие решения, которые позволяют добиваться успеха в любых ситуациях. У меня много идей. В основном они сформированы на основе разговоров, которые я в течение этих полутора месяцев вел с людьми, пытаясь понять их нужды, запросы, чаяния.

А вот Игорь Марзалюк, который, к слову, в депутатском кресле уже бывал, свои планы на ближайшие четыре года связывает в основном с историей. В родной Могилевской области нужно привести в порядок дороги, реконструировать Быховский замок. И, конечно, на долю парламентариев седьмого созыва выпадет исторический момент для всей Беларуси – разработка новой Конституции.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, телеведущий СТВ:

Першае. Калі мы кажам пра законы, гэта глабальны канстытуцыйны акт, гэта Канстытуцыя, над якой мы будзем працаваць, я думаю, весь гэты тэрмін. Цяжка, доўга, таму што гэта вельмі важна. Важней гэтага няма нічога, гэта асноўны закон. Гэта Кодэкс аб адукацыі. Мы яго давядзём да ладу, мы яго прымем і мы прымем яго якасна. Разам з Міністэрствам адукацыі.

Кстати, новый созыв парламента преимущественно мужской – только 40 % избранных депутатов женщины. Зато какие! Людмила Макарина-Кибак, ведущий оториноларинголог страны, к статусу депутата привыкать наверняка не будет: предыдущие три года трудилась на этом поприще. Ее вотчина – вопросы молодежной политики и медицины. Кстати, с последним связаны сразу несколько законопроектов, которые Людмила Эдуардовна за время нового срока надеется провести, не растрачивая время, что называется, на раскачку.

Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Депутатская инициатива – это законопроект о донорстве крови и ее компонентов. Это нашей комиссии депутатской инициатива, моя личная. Если говорить о тех законопроектах, которые уже подготовлены – очень большой законопроект мы отработали о здравоохранении. Он пока не поступил, но мы надеемся и понимаем, что это базовый для здравоохранения законопроект. Мы в первом чтении приняли законопроект о лекарственных средствах. Для нашей страны сегодня очень важно, это касается обращения лекарственных средств, регистрации.

Шестой созыв парламента, подводя итоги работы, упрекали в недостаточной инициативности. Полон решимости исправить это Олег Гайдукевич, глава Либерально-демократической партии Беларуси, от которой баллотировалось больше всего кандидатов. Новоиспеченный депутат обещает: заскучать не даст ни своим коллегам, ни избирателям. Но попусту шуметь не будет: четыре года – слишком мало для реализации задуманного, чтобы отвлекаться.

Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Иногда наших депутатов упрекают в том, что где-то их в округе не знают. Я посмотрел новый состав парламента. Я думаю, что количество округов, где не будут знать депутатов, резко сократится. Я обещаю за себя, что в 108-м избирательном округе люди будут знать, кто депутат в их округе – это Гайдукевич. Я сделаю для этого все. Причем знать по-хорошему. Не потому, что он где-то шумит ходит и пиарится, а по каким-то делам. По делам и работе в парламенте. Я иду работать.

Кстати, нынешний состав парламента уж точно нельзя назвать незнакомым. Среди депутатов много людей, которые своим трудом так или иначе известны в Беларуси и за ее пределами. Им и их коллегам из разных сфер предстоит сформировать абсолютно новый парламент, который поможет решать проблемы, отвечать на запросы и защищать белорусское общество в ближайшие непростые несколько лет.