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«Я иду работать». Депутаты седьмого созыва рассказали, чем планируют заниматься в парламенте

18 ноября 2019 18:54
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Новости Беларуси. Депутаты седьмого созыва уже готовятся приступить к своим обязанностям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На раскачку времени не предусмотрено. Так что и тем, кто впервые окажется в Овальном зале, и тем, кто имеет депутатский опыт, придется быстро найти общий язык. С чего планируют начать, с какими предложениями выступить и вообще как видят свое место в парламенте – уже с депутатами седьмого созыва пообщалась Алена Сырова.

«Я иду работать». Депутаты седьмого созыва рассказали, чем планируют заниматься в парламенте-1

Из здания Министерства иностранных дел дипломат с 26-летним стажем Андрей Савиных направляется в сторону своего нового места работы. Новоиспеченный депутат своей главной задачей видит укрепление роли белорусского парламента и надеется даже не оправдать ожидания, а быть реально полезным любому жителю нашей страны.

«Я иду работать». Депутаты седьмого созыва рассказали, чем планируют заниматься в парламенте-4

Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Дипломат умеет не только говорить, но самое главное – дипломат умеет слушать и понимать позицию разных людей, разных сторон. На этой основе вырабатываются такие решения, которые позволяют добиваться успеха в любых ситуациях. У меня много идей. В основном они сформированы на основе разговоров, которые я в течение этих полутора месяцев вел с людьми, пытаясь понять их нужды, запросы, чаяния.

«Я иду работать». Депутаты седьмого созыва рассказали, чем планируют заниматься в парламенте-7

А вот Игорь Марзалюк, который, к слову, в депутатском кресле уже бывал, свои планы на ближайшие четыре года связывает в основном с историей. В родной Могилевской области нужно привести в порядок дороги, реконструировать Быховский замок. И, конечно, на долю парламентариев седьмого созыва выпадет исторический момент для всей Беларуси – разработка новой Конституции.

«Я иду работать». Депутаты седьмого созыва рассказали, чем планируют заниматься в парламенте-10

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, телеведущий СТВ:
Першае. Калі мы кажам пра законы, гэта глабальны канстытуцыйны акт, гэта Канстытуцыя, над якой мы будзем працаваць, я думаю, весь гэты тэрмін. Цяжка, доўга, таму што гэта вельмі важна. Важней гэтага няма нічога, гэта асноўны закон.

Гэта Кодэкс аб адукацыі. Мы яго давядзём да ладу, мы яго прымем і мы прымем яго якасна. Разам з Міністэрствам адукацыі.

«Я иду работать». Депутаты седьмого созыва рассказали, чем планируют заниматься в парламенте-13

Кстати, новый созыв парламента преимущественно мужской – только 40 % избранных депутатов женщины. Зато какие! Людмила Макарина-Кибак, ведущий оториноларинголог страны, к статусу депутата привыкать наверняка не будет: предыдущие три года трудилась на этом поприще. Ее вотчина – вопросы молодежной политики и медицины. Кстати, с последним связаны сразу несколько законопроектов, которые Людмила Эдуардовна за время нового срока надеется провести, не растрачивая время, что называется, на раскачку.

«Я иду работать». Депутаты седьмого созыва рассказали, чем планируют заниматься в парламенте-16

Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Депутатская инициатива – это законопроект о донорстве крови и ее компонентов. Это нашей комиссии депутатской инициатива, моя личная.

Если говорить о тех законопроектах, которые уже подготовлены – очень большой законопроект мы отработали о здравоохранении. Он пока не поступил, но мы надеемся и понимаем, что это базовый для здравоохранения законопроект. Мы в первом чтении приняли законопроект о лекарственных средствах. Для нашей страны сегодня очень важно, это касается обращения лекарственных средств, регистрации.

«Я иду работать». Депутаты седьмого созыва рассказали, чем планируют заниматься в парламенте-19

Шестой созыв парламента, подводя итоги работы, упрекали в недостаточной инициативности. Полон решимости исправить это Олег Гайдукевич, глава Либерально-демократической партии Беларуси, от которой баллотировалось больше всего кандидатов. Новоиспеченный депутат обещает: заскучать не даст ни своим коллегам, ни избирателям. Но попусту шуметь не будет: четыре года – слишком мало для реализации задуманного, чтобы отвлекаться.

«Я иду работать». Депутаты седьмого созыва рассказали, чем планируют заниматься в парламенте-22

Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Иногда наших депутатов упрекают в том, что где-то их в округе не знают. Я посмотрел новый состав парламента. Я думаю, что количество округов, где не будут знать депутатов, резко сократится.

Я обещаю за себя, что в 108-м избирательном округе люди будут знать, кто депутат в их округе – это Гайдукевич. Я сделаю для этого все. Причем знать по-хорошему. Не потому, что он где-то шумит ходит и пиарится, а по каким-то делам. По делам и работе в парламенте. Я иду работать.

«Я иду работать». Депутаты седьмого созыва рассказали, чем планируют заниматься в парламенте-25

Кстати, нынешний состав парламента уж точно нельзя назвать незнакомым. Среди депутатов много людей, которые своим трудом так или иначе известны в Беларуси и за ее пределами. Им и их коллегам из разных сфер предстоит сформировать абсолютно новый парламент, который поможет решать проблемы, отвечать на запросы и защищать белорусское общество в ближайшие непростые несколько лет.

«Я иду работать». Депутаты седьмого созыва рассказали, чем планируют заниматься в парламенте-28

Алена Сырова, корреспондент:
110 новоиспеченных белорусских депутатов соберутся в Овальном зале Дома правительства совсем скоро. Произойдет это 6 декабря. Что примечательно, в этот день начнут работу обе палаты парламента верхняя и нижняя.

# Выборы-2019 # Андрей Савиных # Игорь Марзалюк # Людмила Макарина-Кибак # Олег Гайдукевич # Алена Сырова # Фотофакт

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