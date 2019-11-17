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Общение Президента Беларуси с журналистами 17 ноября. Все темы в одном материале

17 ноября 2019 20:09
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Новости Беларуси. 17 ноября на участке № 506 Старовиленского избирательного округа Центрального района Минска проголосовал Президент. По данному округу на этих выборах баллотировались шесть кандидатов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Общение Президента Беларуси с журналистами 17 ноября. Все темы в одном материале-1

Молодцы, молодцы!

Общение Президента Беларуси с журналистами 17 ноября. Все темы в одном материале-4

Общение Президента Беларуси с журналистами 17 ноября. Все темы в одном материале-6

После того, как Александр Лукашенко сделал свой выбор, он по традиции пообщался с журналистами – как белорусскими, так и зарубежными.

Общение Президента Беларуси с журналистами 17 ноября. Все темы в одном материале-9

Главу государства буквально засыпали вопросами (задали почти два десятка), и ни один не остался без внимания. Большинство касалось парламентских выборов и даже личного выбора Президента. 

Как это было, предлагаем посмотреть в видеоматериале.

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# Выборы-2019 # Александр Лукашенко # Фотофакт

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