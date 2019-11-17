Общение Президента Беларуси с журналистами 17 ноября. Все темы в одном материале

Новости Беларуси. 17 ноября на участке № 506 Старовиленского избирательного округа Центрального района Минска проголосовал Президент. По данному округу на этих выборах баллотировались шесть кандидатов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. 17 ноября на участке № 506 Старовиленского избирательного округа Центрального района Минска проголосовал Президент. По данному округу на этих выборах баллотировались шесть кандидатов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Молодцы, молодцы!
После того, как Александр Лукашенко сделал свой выбор, он по традиции пообщался с журналистами – как белорусскими, так и зарубежными.
Главу государства буквально засыпали вопросами (задали почти два десятка), и ни один не остался без внимания. Большинство касалось парламентских выборов и даже личного выбора Президента.
Как это было, предлагаем посмотреть в видеоматериале.
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