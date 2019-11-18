Александр Лукашенко: Забота всех ветвей власти в Беларуси – сохранить государство, суверенитет и независимость

Новости Беларуси. Парламентские выборы в Беларуси состоялись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свой выбор сделал и Президент Беларуси. Глава государства традиционно голосовал на избирательном участке, который располагается в Белорусском университете физической культуры. Общение Президента Беларуси с журналистами 17 ноября. Все темы в одном материале Проголосовав, Президент пообщался с журналистами. Надо отметить, что представителей СМИ на участке собралось как никогда много. Разговор получился достаточно живым, во многом острым и местами даже жестким.

Президент, конечно же, прокомментировал ход избирательной кампании, остановившись на некоторых ключевых моментах. Например, Александр Лукашенко отметил, что недопустимо преследование членов избирательных комиссий и любые другие провокации. Если такие случаи будут зафиксированы, то последует жесткая реакция со стороны право-охранителей. Александр Лукашенко об отношениях с Россией: «Что это за союз, если мы каждый год теряем, и условия ухудшаются» Оценка международных наблюдателей, безусловно, важна для страны, но выборы проводят в первую очередь для своего народа и по белорусским законам. Так что, по словам Президента, не стоит чрезмерно близко к сердцу принимать то, что скажут о нашем голосовании за рубежом. Александр Лукашенко: «Глупо было бы с моей стороны сегодня заявить о том, что мы к президентским выборам сменим Конституцию» Каким будет седьмой созыв Палаты представителей, глава государства не может сказать с точностью до каждого депутата. Хотя к такому ответу подводили. Вопрос не по адресу. Депутатов выбирает народ. С другой стороны, у Президента, конечно, есть предпочтения. Нужны парламентарии, настроенные на конструктивную работу. Палата представителей принимает и инициирует законы, по которым живет страна. А перед новым составам стоят важные цели и задачи. Их много. Так что будущим парламентариям нужно настроиться на рабочий лад.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У меня изначально это очень серьезный практичный вопрос. Я никогда не скрывал, что мы будем поддерживать определенных людей, которые будут конструктивно работать в этом парламенте. Знаете, меня за эти слова можно покритиковать, но имейте в виду, что в любой стране кто-то заботится и поддерживает того или иного депутата или группу депутатов. Мы об этом говорим откровенно, не играясь в какую-то дутую демократию. Кто-то это скрывает, но потом все это вылазит. Поэтому я искренне говорю, что я, как глава государства, ответственный по Конституции за функционирование ветвей власти, забочусь о том, чтобы все они были в порядке. Чтобы стране было лучше после этих выборов. В этом направлении я работаю.

Мы построили первое в Беларуси суверенное, независимое государство. Это так? Так. Никто не оспаривает. Я говорю – мы, то есть и вы, и все мы. Кто-то строил, но немного было людей, которые тащили назад и сейчас тащат, мешая развитию этого государства. Так вот, забота всех ветвей власти в Беларуси – и исполнительной, и законодательной, и судебной – сохранить государство, суверенитет и независимость. Для парламента важно – это надо воплотить в законы. А закон – это правила жизни в обществе. Вот это главное. Все остальное каждый будет по-своему решать. Лидия Ермошина об итогах выборов в парламент: «Разместим на сайте тот процент, который проголосовали за и против каждого»