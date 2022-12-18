Спустя 3,5 года Лукашенко примет Путина во Дворце Независимости. Чего ожидать от предстоящей встречи?

Мир меняется, и мы меняемся. Вот и новый статус ВНС тому подтверждение. Хотя если капнуть немного глубже, то судьбоносные решения в Беларуси всегда принимались не в кабинетах, не в пользу каких-то элит, а сообща и открыто, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Вспомните хотя бы, что и основного союзника мы выбирали на референдуме. В 1995-м белорусы поддержали курс на интеграцию с Россией.

Ольга Коршун, СТВ:

С тех пор разные периоды переживали двусторонние отношения, натыкались на внутреннее и внешнее противостояния. Против белорусско-российского, да и вообще любого объединения в СНГ, выступали и Соединенные Штаты, но стабилизирующим фактором в любом периоде были и остаются отношения президентов Лукашенко и Путина. Они не раз показывали не только нам, но и всему миру, что можно договориться и объединиться, при этом не переходить границ дозволенного ни в экономике, ни в политике. В этом суть и сила Союзного государства. Ожидается, что завтра, 19 декабря, Александр Лукашенко встретится с Владимиром Путиным, который в Беларуси не был 3,5 года. И это сразу дало почву для так называемой конспирологии. Ну, к примеру, говорили, что Путин везет в Минск какую-то важную новость.

Не надо быть экспертом, чтобы понять, что президент России едет в Минск не любоваться новогодним убранством Дворца Независимости, хотя, что тут сказать, красиво, а везет важные решения, которые касаются Союзного государства. Да и зачем ехать, если нет веского повода, нет тех самых заявлений, которых все ждут. Ольга Коршун:

Так что будут обсуждать на этой встрече, что слышно на Победителей, 12 – об этом поговорим с нашим политобозревателем Аленой Сыровой. Она у нас в студии. Привет.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Только ленивый не считал, сколько раз и где в 2022 году встречались Александр Лукашенко и Владимир Путин. Конспирологических версий и даже мемов на сей счет – миллиард. Но все это информационный шум, причем довольно банальный. В сухом же остатке во время этих встреч лидеры двух стран, Беларуси и России, подвергшихся сильнейшему санкционному давлению, как можем судить сейчас, удачно в ручном режиме корректировали тактику ведения боя против санкций. Ольга Коршун:

Вопрос антисанкционного взаимодействия теперь актуален, может быть, для России даже больше, что скажешь? Алена Сырова:

В связи с этим вспоминается мне эпизод 19 февраля, когда мы были с главой государства на переговорах в Кремле. Бала возможность у журналистов задать вопросы президентам. Мои российские коллеги спрашивали Путина, интересовались крепостью его сна на фоне ситуации вокруг Украины. Я же задала вопрос, он был адресован двум президентам, как будем противодействовать санкционному давлению. Позже мой коллега из одной из российских газет в своей статье назвал это вопрос неактуальным. И не прошло и года, как противодействие санкциям стало первоочередной задачей. Наверное, для россиян это стало большим шоком.

Ольга Коршун:

Мне вспоминаются некоторые высказывания Валентины Матвиенко, которая, когда коснулись санкции, для нее было открытием, что в России даже гвозди не производят. И тогда эти российские губернаторы, которые выстраивали с нами отношения, взглянули на нас по-новому. И уже в интервью нашему каналу спикер Совета Федерации России признавалась, что много критических по импорту статей, которые стали недоступны из-за того, что Запад объявил бойкот России. А нашли, заместили именно в Беларуси. То есть эффект интеграции нивелирует эффект санкционный. Алена Сырова:

И президент об этом в пятницу говорил. Посмотрели на нас с другой стороны, раньше думали, что мы банально только картошку выращиваем. По факту, мы умеем делать высокотехнологические вещи, что не умеем, быстро учимся. Понятно, что раз президенты встречаются, так сказать, проводят ревизию, то есть проблемы. Примеры таких чувствительных вопросов глава государства обозначил как раз таки в пятницу, 16 декабря.

«Кто несет за это ответственность?» Лукашенко показал правительству, какие союзные программы выполняются плохо. Особенно рады визиту в Беларусь, мне кажется, наши российские коллеги, журналисты кремлевского пула. Постоянно главу государства пытают своими вопросами (есть ощущение, что общаются даже чаще, чем с Владимиром Путиным). А тут, считай, весь день проведут с Александром Лукашенко. Что-то подсказывает, что будет возможность задать много разных вопросов, возможно, не только по бумажке. Ольга Коршун:

Если вспомнить, как развивались отношения, то журналисты играли в этом немалую роль. Еще на заре интеграции появились заголовки в СМИ, мол, Кремль хочет поглотить Беларусь, Кремль претендует на нашу интеграцию, мы – это довесок для экономики России. Понятно, кому это было выгодно. Выгодно это было США в первую очередь, которые всячески препятствовали образованию каких-то мощных интеграций на обломках Советского Союза. Им было выгодно, чтобы здесь был раздрай, шатание, нестабильное государство.

Алена Сырова:

Поэтому можно давить на самое больное. Для тех, кто в танке, Александр Лукашенко в очередной раз, в 1001-й, наверное, напомнил правила выстраивания отношений с нашей страной. Это касается не только Российской Федерации, хотя это наш важнейший партнер и даже больше, чем партнер, это наш союзник. Предлагаю послушать и, главное, услышать тезис главы государства, который касается главного для нас. Лукашенко: нет посягательства ни в одной союзной программе на наш суверенитет, и вы из этого должны жестоко исходить. Подробности здесь. Ольга Коршун:

А что по времени начала переговоров? Вовремя начнут?