Лукашенко: нет посягательства ни в одной союзной программе на наш суверенитет, и вы из этого должны жестоко исходить

Новости Беларуси. Те, кто подвергают сомнению незыблемость белорусского суверенитета в связи с тесными отношениями нашей страны и России – предатели белорусского народа. Такое мнение сегодня, 16 декабря, озвучил глава нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко провел совещание, где обсуждали все достижения и недоработки в союзных отношениях, чтобы предметно пообщаться со своим российским коллегой. Как стало известно, в понедельник, 19 декабря, Владимир Путин совершит рабочий визит в Минск.

И небольшая, но важная ремарка для тех, кто слушает, но не слышит и продолжает пытаться разрушить белорусско-российские союзнические отношения, излишне усердствуя и иногда передавливая.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Суверенитет, независимость – незыблемы. И всякие разговоры у нас или там – иначе это значит предательство интересов белорусского народа. Да, мы с Россией как суверенное и независимое государство. И я это говорю спокойно, зная позицию президента России. Мы даже этот вопрос сейчас не обсуждаем. Мы единожды отрубили и договорились, как будем действовать, подписав эти 28 программ. Там нет посягательства ни в одной программе на наш суверенитет и независимость. Поэтому, Роман Александрович [Головченко– прим. ред.] и Николай Геннадьевич [Снопков – прим. ред.], вы из этого должны жестоко исходить. Ни влево, ни вправо.

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