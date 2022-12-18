Трупы на границе! Почему издевательства Запада над беженцами до сих пор остаются безнаказанными?

Можно в очередной раз напомнить о том, что европейские политики прежде всего думают только о себе, но уж никак не о застрявших на границе людях. Эксперты уже говорят, что эти сбои в работе пограничных служб Польши, Литвы – это не стечение обстоятельств, а настоящий элемент гибридной войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И первые крупные политические баталии в приграничье разыгрались еще год назад, когда в «Брузгах» образовался стихийный лагерь беженцев. Отголоски того противостояния доносятся до сих пор. О границах человечности – репортаж Галины Буро.

Это запись камер видеонаблюдения из зала таможенного оформления пункта пропуска «Берестовица». В дальнем конце коридора на стуле сидит мужчина. Внезапно он падает прямо на пол. Окружающие начинают бить тревогу. На помощь подоспели сотрудники таможенной и пограничной белорусских служб. Экстренно вызывают скорую помощь. Но… Фельдшеру остается лишь констатировать смерть.

Леонид Моржало, государственный медицинский судебный эксперт Волковысского межрайонного отдела судебных экспертиз:

Было выявлено кровоизлияние в поджелудочную железу. Пусковым механизмом могло быть возможное стояние в длительных очередях и невозможность принятия каких-то медицинских препаратов.

Умерший мужчина – житель Сербии. Он направлялся с напарником в Казахстан. Еще в Польше почувствовал себя плохо. Но там к медикам обращаться не стал, хотел попасть к белорусским врачам. Не успел… Польские службы работают крайне медленно. При пропускной способности пункта в 500 грузовиков в тот день оформили лишь 77. Водители неделями вынуждены простаивать в очереди.

Сергей Янощук, водитель:

Тут очень многие сидят в кабине. Вдруг если стало плохо, то никто и не поможет, если он сам не вылезет и никому не постучит. А если нет сил? Может такое быть вполне. Саму таможню я прошел за полчаса, быстро. Так как я еду пустой обратно в Польшу, прошел за полчаса. Все остальное – ожидание, чтобы заехать к полякам. И сколько уже загубленных жизней на совести европейских политиков, страшно посчитать. Крупнейший пункт пропуска «Брузги – Кузница» вынужден простаивать по польской инициативе. А мог бы существенно снять напряжение грузовиков на этом направлении. До сих пор здесь заграждения, а на них прошлогодние вещи беженцев. Видимо, как символ теперешней политики Запада. До сих пор польские, литовские и латвийские стражи границы то и дело вытесняют беженцев со своей территории на белорусскую. На этой неделе нашим пограничным нарядом на границе с Латвией обнаружен беженец.

Я шел через Латвию в Германию. Но латвийская полиция меня развернула, они избили меня и моего двоюродного брата. Отвезли в больницу. Ему не дали ни еды, ничего. Ему было очень плохо. И мой брат там умер. А это уже белорусско-литовская граница. Пограничники встретили целую группу беженцев, которых силовики сопредельной стороны вытеснили на территорию Беларуси.

Они нас били, применяли электрошокеры. Литовские силовики заставляли нас говорить на камеру, что нас избивали белорусские пограничники. А если мы откажемся говорить, угрожали загнать в холодную реку. Цинизм и жестокость, похоже, теперь в особом почете у пограничников западных стран. Вот видео, на котором видно, как польские стражи выталкивают в Беларусь истощенных и обессиленных беженцев. Для выдворения со своей территории используют калитку, которая якобы «для пропуска животных». Вот только такие двери в заборе поляки держат на замке. Интересно, на какую кнопку должен нажать зубр, чтобы калитка открылась.

Галина Буро, корреспондент:

А вот и тот самый хваленый польский забор вдоль границы. По мнению режима Варшавы, он должен был стать непреодолимой преградой для беженцев. На деле же превратился в памятник глупости времен средневековья. На минуточку, проект обошелся в сумму около 400 миллионов долларов. Учитесь, как надо пилить деньги Евросоюза. Куда непреодолимее заборы черствости и беззакония. Так, Польша и Прибалтика обязаны по законам Евросоюза принимать ходатайства о предоставлении статуса беженца от всех иностранцев, которые находятся на их территории, либо депортировать законным способом. Вместо этого мигрантов буквально выкидывают в Беларусь.

Вот на белорусско-латвийской границе обнаружен сириец в бессознательном состоянии. Подбросили к нам латыши. Белорусские пограничники оказали первую помощь и вызвали медиков.

А здесь уже по вине поляков умер африканец. Его нашли рядом с все той же калиткой для миграции животных. Хорошо ли спят после такого польские стражи? Кстати, Польша и Литва настолько боятся, что их преступления станут достоянием общественности, что постоянно продлевают запрет на пребывание в приграничье волонтеров, медиков и представителей СМИ. Тем не менее правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад: «Латвия. Вернуться домой – или навсегда остаться в лесу». На 67 страницах изложены факты нарушений прав человека и безжалостного отношения к беженцам (включая детей) на латвийской границе. Вот лишь одна цитата.