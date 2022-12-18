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Трупы на границе! Почему издевательства Запада над беженцами до сих пор остаются безнаказанными?

18 декабря 2022 19:27
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Можно в очередной раз напомнить о том, что европейские политики прежде всего думают только о себе, но уж никак не о застрявших на границе людях. Эксперты уже говорят, что эти сбои в работе пограничных служб Польши, Литвы – это не стечение обстоятельств, а настоящий элемент гибридной войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И первые крупные политические баталии в приграничье разыгрались еще год назад, когда в «Брузгах» образовался стихийный лагерь беженцев. Отголоски того противостояния доносятся до сих пор.  

О границах человечности – репортаж Галины Буро.  

Трупы на границе! Почему издевательства Запада над беженцами до сих пор остаются безнаказанными?-1

Это запись камер видеонаблюдения из зала таможенного оформления пункта пропуска «Берестовица». В дальнем конце коридора на стуле сидит мужчина. Внезапно он падает прямо на пол. Окружающие начинают бить тревогу. На помощь подоспели сотрудники таможенной и пограничной белорусских служб. Экстренно вызывают скорую помощь. Но… Фельдшеру остается лишь констатировать смерть.  

Трупы на границе! Почему издевательства Запада над беженцами до сих пор остаются безнаказанными?-4

Леонид Моржало, государственный медицинский судебный эксперт Волковысского межрайонного отдела судебных экспертиз:  
Было выявлено кровоизлияние в поджелудочную железу. Пусковым механизмом могло быть возможное стояние в длительных очередях и невозможность принятия каких-то медицинских препаратов.  

Трупы на границе! Почему издевательства Запада над беженцами до сих пор остаются безнаказанными?-7

Умерший мужчина – житель Сербии. Он направлялся с напарником в Казахстан. Еще в Польше почувствовал себя плохо. Но там к медикам обращаться не стал, хотел попасть к белорусским врачам. Не успел… Польские службы работают крайне медленно. При пропускной способности пункта в 500 грузовиков в тот день оформили лишь 77. Водители неделями вынуждены простаивать в очереди.  

Трупы на границе! Почему издевательства Запада над беженцами до сих пор остаются безнаказанными?-10

Сергей Янощук, водитель:  
Тут очень многие сидят в кабине. Вдруг если стало плохо, то никто и не поможет, если он сам не вылезет и никому не постучит. А если нет сил? Может такое быть вполне. Саму таможню я прошел за полчаса, быстро. Так как я еду пустой обратно в Польшу, прошел за полчаса. Все остальное – ожидание, чтобы заехать к полякам.  

И сколько уже загубленных жизней на совести европейских политиков, страшно посчитать. Крупнейший пункт пропуска «Брузги – Кузница» вынужден простаивать по польской инициативе. А мог бы существенно снять напряжение грузовиков на этом направлении. До сих пор здесь заграждения, а на них прошлогодние вещи беженцев. Видимо, как символ теперешней политики Запада. До сих пор польские, литовские и латвийские стражи границы то и дело вытесняют беженцев со своей территории на белорусскую.  

На этой неделе нашим пограничным нарядом на границе с Латвией обнаружен беженец.  

Трупы на границе! Почему издевательства Запада над беженцами до сих пор остаются безнаказанными?-13

Я шел через Латвию в Германию. Но латвийская полиция меня развернула, они избили меня и моего двоюродного брата. Отвезли в больницу. Ему не дали ни еды, ничего. Ему было очень плохо. И мой брат там умер.  

А это уже белорусско-литовская граница. Пограничники встретили целую группу беженцев, которых силовики сопредельной стороны вытеснили на территорию Беларуси.

Трупы на границе! Почему издевательства Запада над беженцами до сих пор остаются безнаказанными?-16

Они нас били, применяли электрошокеры. Литовские силовики заставляли нас говорить на камеру, что нас избивали белорусские пограничники. А если мы откажемся говорить, угрожали загнать в холодную реку.  

Цинизм и жестокость, похоже, теперь в особом почете у пограничников западных стран. Вот видео, на котором видно, как польские стражи выталкивают в Беларусь истощенных и обессиленных беженцев. Для выдворения со своей территории используют калитку, которая якобы «для пропуска животных». Вот только такие двери в заборе поляки держат на замке. Интересно, на какую кнопку должен нажать зубр, чтобы калитка открылась.  

Трупы на границе! Почему издевательства Запада над беженцами до сих пор остаются безнаказанными?-19

Галина Буро, корреспондент:
А вот и тот самый хваленый польский забор вдоль границы. По мнению режима Варшавы, он должен был стать непреодолимой преградой для беженцев. На деле же превратился в памятник глупости времен средневековья. На минуточку, проект обошелся в сумму около 400 миллионов долларов. Учитесь, как надо пилить деньги Евросоюза.

Куда непреодолимее заборы черствости и беззакония. Так, Польша и Прибалтика обязаны по законам Евросоюза принимать ходатайства о предоставлении статуса беженца от всех иностранцев, которые находятся на их территории, либо депортировать законным способом. Вместо этого мигрантов буквально выкидывают в Беларусь.

Трупы на границе! Почему издевательства Запада над беженцами до сих пор остаются безнаказанными?-22

Вот на белорусско-латвийской границе обнаружен сириец в бессознательном состоянии. Подбросили к нам латыши. Белорусские пограничники оказали первую помощь и вызвали медиков.

Трупы на границе! Почему издевательства Запада над беженцами до сих пор остаются безнаказанными?-25

А здесь уже по вине поляков умер африканец. Его нашли рядом с все той же калиткой для миграции животных. Хорошо ли спят после такого польские стражи? Кстати, Польша и Литва настолько боятся, что их преступления станут достоянием общественности, что постоянно продлевают запрет на пребывание в приграничье волонтеров, медиков и представителей СМИ.

Тем не менее правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад: «Латвия. Вернуться домой – или навсегда остаться в лесу». На 67 страницах изложены факты нарушений прав человека и безжалостного отношения к беженцам (включая детей) на латвийской границе. Вот лишь одна цитата.

Трупы на границе! Почему издевательства Запада над беженцами до сих пор остаются безнаказанными?-28

Нарушения, задокументированные в этом исследовании, включают насильственные и неоднократные суммарные принудительные возвращения на границе с Беларусью, нарушение обязательства о невысылке, произвольное и тайное задержание на участках латвийского леса, бесчеловечные или унижающие достоинство. Обращение к беженцам, в некоторых случаях равносильное пыткам. Исследование также документирует произвольное задержание мигрантов и беженцев, в том числе в сопровождении и не сопровождении детей, и связанные с этим нарушения их процессуальных прав, в том числе права на эффективное средство правовой защиты и право быть услышанным.

Этот латвийский доклад пополнил ряд аналогичных документов об издевательствах над беженцами в Польше. Тем временем западные политики продолжают себя чувствовать безнаказанно, искусственно создают кризис на границах, а европейская «демократия в деле» бьет все рекорды.

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# Беженцы # общество # Леонид Моржало # Сергей Янощук # Елена Грицкевич # Галина Буро # Фотофакт

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