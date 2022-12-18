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Красный квадрат на бронетехнике. Разоблачаем фейк недели о белорусской армии

18 декабря 2022 19:37
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Накануне стало известно о планах польских военных разместить на границе с Украиной зенитно-ракетные комплексы Patriot. Это в корне меняет расстановку сил и ситуацию в регионе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А пока военные выполняют поставленные задачи, диванные эксперты ищут тайные знаки. 

Красный квадрат на бронетехнике. Разоблачаем фейк недели о белорусской армии-1

Так, в одном из Telegram-канал сильно озаботились красным квадратом на белорусской военной технике. Конспирологи утверждают, что именно этот рисунок свидетельствует о скором участии в реальных боевых действиях. Мол, для визуального различия «свой – чужой». Очевидно – очередной фейк. Условные знаки действительно помогут определить номер части, но только в условиях учений.

Красный квадрат на бронетехнике. Разоблачаем фейк недели о белорусской армии-4

Не единожды повторялось: Беларусь не рассматривает ни одну из стран в качестве противника. Военная доктрина нашей страны имеет исключительно оборонительный характер. Но мы держим руку на пульсе. Тем более что военно-политическая ситуация у наших границ остается напряженной.

О том, как маневры Польши меняют планы белорусских военных, читайте здесь.

Красный квадрат на бронетехнике. Разоблачаем фейк недели о белорусской армии-7

В Литве завершилась командно-штабная тренировка «Гром грохочет – 2022». Впервые в учениях принял участие командный состав немецкой бригады. А латвийские ВВС получили два американских многоцелевых вертолета. Еще две винтокрылые машины Латвия получит в 2023 году. Накануне и в Польшу из США прибыла очередная партия военной техники. Нами тщательно изучается обстановка у белорусских рубежей. На этом и построен сценарий внезапной проверки.

Вольфович – о проверке боеготовности: задачи будут поставлены исходя из анализа спецоперации в Украине. Подробнее.

Красный квадрат на бронетехнике. Разоблачаем фейк недели о белорусской армии-10

В первую очередь проверке подвергнуты воинские части сил немедленного реагирования. Именно в случае обострения обстановки на границах Беларуси и внутри страны они будут решать оборонительные задачи первыми. Говоря простыми словами, это части постоянной готовности. Результаты этого экзамена для военных доложат главе государства.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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