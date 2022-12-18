Красный квадрат на бронетехнике. Разоблачаем фейк недели о белорусской армии

Накануне стало известно о планах польских военных разместить на границе с Украиной зенитно-ракетные комплексы Patriot. Это в корне меняет расстановку сил и ситуацию в регионе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А пока военные выполняют поставленные задачи, диванные эксперты ищут тайные знаки.

Так, в одном из Telegram-канал сильно озаботились красным квадратом на белорусской военной технике. Конспирологи утверждают, что именно этот рисунок свидетельствует о скором участии в реальных боевых действиях. Мол, для визуального различия «свой – чужой». Очевидно – очередной фейк. Условные знаки действительно помогут определить номер части, но только в условиях учений.

Не единожды повторялось: Беларусь не рассматривает ни одну из стран в качестве противника. Военная доктрина нашей страны имеет исключительно оборонительный характер. Но мы держим руку на пульсе. Тем более что военно-политическая ситуация у наших границ остается напряженной. О том, как маневры Польши меняют планы белорусских военных, читайте здесь.

В Литве завершилась командно-штабная тренировка «Гром грохочет – 2022». Впервые в учениях принял участие командный состав немецкой бригады. А латвийские ВВС получили два американских многоцелевых вертолета. Еще две винтокрылые машины Латвия получит в 2023 году. Накануне и в Польшу из США прибыла очередная партия военной техники. Нами тщательно изучается обстановка у белорусских рубежей. На этом и построен сценарий внезапной проверки. Вольфович – о проверке боеготовности: задачи будут поставлены исходя из анализа спецоперации в Украине. Подробнее.