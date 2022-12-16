«Кто несёт за это ответственность?» Лукашенко показал правительству, какие союзные программы выполняются плохо

Новости Беларуси. Те, кто подвергают сомнению незыблемость белорусского суверенитета в связи с тесными отношениями нашей страны и России – предатели белорусского народа. Такое мнение сегодня, 16 декабря, озвучил глава нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко провел совещание, где обсуждали все достижения и недоработки в союзных отношениях, чтобы предметно пообщаться со своим российским коллегой. Как стало известно, в понедельник, 19 декабря, Владимир Путин совершит рабочий визит в Минск.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Напомню, союзной программой по формированию объединенного рынка газа, например, предусмотрены конкретные мероприятия и сроки. Которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто, эти сроки, сорваны. Вопрос: кто несет за это ответственность? И как будем исправлять ситуацию? Я взял пример – газ. Я с удивлением при подготовке к этому совещанию узнал, что у нас, оказывается, еще запрет со стороны России на полсотни каких-то предприятий, которые работают в области продовольствия. Я должен вам сказать, что это и правительства нашего вина. Мы просто считаем: ну подумаешь, какие-то там мелкие предприятия. Этого в принципе быть не должно. Это противоречит идеологии наших отношений. Хотел бы услышать от вас обстоятельные ответы на все вопросы белорусско-российских отношений. И жду предложений, как будем действовать дальше.

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