Американские «патриоты» на границе. Как манёвры Польши меняют планы белорусских военных?
Новости Беларуси. Накануне стало известно о планах польских военных разместить на границе с Украиной зенитно-ракетные комплексы Patriot. Это в корне меняет расстановку сил и ситуацию в регионе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Красный квадрат на бронетехнике. Разоблачаем фейк недели о белорусской армии.
Наши военные все это видят и не могут сидеть сложа руки и спокойно наблюдать, как Запад устанавливает свои ракеты прямо у нас перед носом. Мы готовимся к любым военным сценариям. Для этого держим армию в тонусе.
На неделе прошла очередная проверка боеготовности. За маневрами наблюдал и Глеб Прокофьев.
Обстановка – учебная, но задача – боевая. Марш-броски на большие расстояния, охрана важных объектов и взятие огневых рубежей, а главное – даже на незнакомой местности координированные и слаженные действия. Уже в первые часы проверки армейский механизм сработал четко. Одним из первых по тревоге поднят батальон 557-й инженерной бригады. Первая задача – навести понтонную переправу через Неман.
Первое задание для новобранцев – на Немане возведут понтонную переправу. Подробнее.
Подготовительная работа, оценка местности, измерение водной преграды и окончательный расчет: сколько понтонных звеньев потребуется для возведения моста. В результате его длина – около 130 метров.
Игорь Демиденко, командующий войсками Западного оперативного командования:
Танковый батальон 11-й механизированной бригады получил задачу на выдвижение из пункта постоянной дислокации города Слонима на полигон 6-й отдельной механизированной бригады под городом Гродно. Танковый батальон организованно вышел из пункта постоянной дислокации и совершает марш в назначенный район.
Всего через несколько часов по возведенному мосту прошла колонна боевой техники. Параллельно аналогичный приказ поступил от командующего войсками Северо-западного оперативного командования. Инженерный дорожно-строительный батальон занялся налаживанием переправы через реку Березина.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
При наведении переправы трудностей военнослужащим подкинули погодные условия. У берегов река была покрыта льдом. Чтобы звенья понтона легко ложились на воду и их удобно было состыковывать, пришлось расколоть наледь.
Даже такие сложные зимние погодные условия не помеха. Меньше двух часов понадобилось военным инженерам, чтобы перекрыть водную преграду шириной в 65 метров. Конструкция надежная. Мост состоит из 10 понтонных звеньев и может выдержать нагрузку в 60 тонн. Но и это не все. На прилегающей местности военнослужащие выкопали одиночные окопы, установили пункт управления и проложили связь с командованием. Ведется круглосуточная охрана военного объекта.
Александр Науменко, командующий войсками Северо-западного оперативного командования:
Одна из воинских частей 19-й отдельной механизированной бригады поднята по тревоге в рамках проверки готовности в составе сил немедленного реагирования для выполнения задач по предназначению. Все задачи будут выполняться в этих реальных, действующих погодных условиях. Марш совершается на большие расстояния в дневное и ночное время. Смотр готовности и уровень подготовки воинской части не вызывает сомнения в том, что они должны успешно справиться с поставленной задачей.
Кромешная тьма, оранжевый уровень опасности (по прогнозу синоптиков) и путь более чем в 100 километров. Ни один из этих факторов не стал преградой для гвардейцев. Колонна техники механизированной бригады успешно преодолела водную преграду. Ночью боевые машины прошли без задержек в указанный район. В таких же условиях на полигоне оттачивала мастерство 19-я отдельная гвардейская механизированная бригада. Контрольные стрельбы из стрелкового оружия и БМП. Задачу осложняли ночные условия.
Александр Луканский, командир мотострелковой роты:
Проехали около 125 километров, преимущественно гусеничная техника совершает марши по проселочным дорогам, по полям, по лугам, по лесам. Год для моего подразделения очень насыщенный, это уже четвертый полевой выход. Подразделение подготовлено, личный состав знает задачи, огонь в глазах есть, и готовность выполнять задачи всегда есть в нашем подразделении.
Подписывайтесь на нас в Telegram!