Американские «патриоты» на границе. Как манёвры Польши меняют планы белорусских военных?

Новости Беларуси. Накануне стало известно о планах польских военных разместить на границе с Украиной зенитно-ракетные комплексы Patriot. Это в корне меняет расстановку сил и ситуацию в регионе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Красный квадрат на бронетехнике. Разоблачаем фейк недели о белорусской армии. Наши военные все это видят и не могут сидеть сложа руки и спокойно наблюдать, как Запад устанавливает свои ракеты прямо у нас перед носом. Мы готовимся к любым военным сценариям. Для этого держим армию в тонусе. На неделе прошла очередная проверка боеготовности. За маневрами наблюдал и Глеб Прокофьев.

Обстановка – учебная, но задача – боевая. Марш-броски на большие расстояния, охрана важных объектов и взятие огневых рубежей, а главное – даже на незнакомой местности координированные и слаженные действия. Уже в первые часы проверки армейский механизм сработал четко. Одним из первых по тревоге поднят батальон 557-й инженерной бригады. Первая задача – навести понтонную переправу через Неман. Первое задание для новобранцев – на Немане возведут понтонную переправу. Подробнее.

Подготовительная работа, оценка местности, измерение водной преграды и окончательный расчет: сколько понтонных звеньев потребуется для возведения моста. В результате его длина – около 130 метров.

Игорь Демиденко, командующий войсками Западного оперативного командования:

Танковый батальон 11-й механизированной бригады получил задачу на выдвижение из пункта постоянной дислокации города Слонима на полигон 6-й отдельной механизированной бригады под городом Гродно. Танковый батальон организованно вышел из пункта постоянной дислокации и совершает марш в назначенный район.

Всего через несколько часов по возведенному мосту прошла колонна боевой техники. Параллельно аналогичный приказ поступил от командующего войсками Северо-западного оперативного командования. Инженерный дорожно-строительный батальон занялся налаживанием переправы через реку Березина.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

При наведении переправы трудностей военнослужащим подкинули погодные условия. У берегов река была покрыта льдом. Чтобы звенья понтона легко ложились на воду и их удобно было состыковывать, пришлось расколоть наледь.

Даже такие сложные зимние погодные условия не помеха. Меньше двух часов понадобилось военным инженерам, чтобы перекрыть водную преграду шириной в 65 метров. Конструкция надежная. Мост состоит из 10 понтонных звеньев и может выдержать нагрузку в 60 тонн. Но и это не все. На прилегающей местности военнослужащие выкопали одиночные окопы, установили пункт управления и проложили связь с командованием. Ведется круглосуточная охрана военного объекта.

Александр Науменко, командующий войсками Северо-западного оперативного командования:

Одна из воинских частей 19-й отдельной механизированной бригады поднята по тревоге в рамках проверки готовности в составе сил немедленного реагирования для выполнения задач по предназначению. Все задачи будут выполняться в этих реальных, действующих погодных условиях. Марш совершается на большие расстояния в дневное и ночное время. Смотр готовности и уровень подготовки воинской части не вызывает сомнения в том, что они должны успешно справиться с поставленной задачей.

Кромешная тьма, оранжевый уровень опасности (по прогнозу синоптиков) и путь более чем в 100 километров. Ни один из этих факторов не стал преградой для гвардейцев. Колонна техники механизированной бригады успешно преодолела водную преграду. Ночью боевые машины прошли без задержек в указанный район. В таких же условиях на полигоне оттачивала мастерство 19-я отдельная гвардейская механизированная бригада. Контрольные стрельбы из стрелкового оружия и БМП. Задачу осложняли ночные условия.