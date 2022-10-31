Спортивные, кадетские или педагогические. Какова польза от профильных классов?
Новости Беларуси. Что стоит изменить в системе образования? Исчезают ли белорусскоязычные школы? Как научить детей любить Родину? На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудили положение дел в белорусском образовании.
Алена Сырова, СТВ:
Кирилл, ваш сын учится в классе МЧС, то есть в профильном. Мы видим, что в последнее время у нас действительно появились эти профильные классы. Наверное, самый давний – это спортивный класс, спортивная школа. Как раз вопрос от наших зрителей. Интересуются, есть ли смысл в таких спортивных классах. Может быть, они устарели?
Кирилл Казаков, СТВ:
В школах обычно от буквы «А», как говорят, лучшие, «Б» – похуже.
Татьяна Якубович, председатель Белорусского профессионального союза работников образования и науки:
Нет.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Да. После того как отменили отбор в гимназию, теперь так. Все правильно. Что тут выдумывать?
Калина Капуцкая, директор СШ №14 Молодечно, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Существуют специализированные, по спорту, классы. Сегодня есть и спортивно-педагогические классы.
Алена Сырова:
Работает ли это?
Калина Капуцкая:
Конечно. Востребованы классы и среди родителей, и учащихся. Они, во-первых, дисциплинируют наших детей. Во-вторых, это здоровый образ жизни. В-третьих, это возможность получить кандидата, мастера спорта и поступить дальше.
Алена Сырова:
А без учебы в этом классе или школе этого нельзя сделать?
Калина Капуцкая:
Очень удобно совмещать, когда ты учишься и занимаешься в одной школе.
Кирилл Казаков:
Я закончил обычную школу в 1996 году. И что? Никакого не было класса, не ходил к репетиторам, у меня среднее, два высших образования. Ничего, нормально.
Калина Капуцкая:
Но вы же не спортсмен.
Кирилл Казаков:
Нет. Не знаю, к лучшему или к худшему, я журналист.
Игорь Марзалюк:
Я помню его 18-летним. Накачанная трапеция.
Калина Капуцкая:
У нас специализированные классы по спорту. У них и учеба на должном уровне, и спорт, спортивная жизнь, и до 9 класса учащиеся занимаются в таком классе. Отзывы только положительные.
Алена Сырова:
Виктор Васильевич предлагает сделать кадетские классы. Как вы на это смотрите?
Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:
Я не имею ничего против специализированных классов и считаю, что это действительно право выбора каждого родителя, куда отдать своего ребенка. Мы как военные люди заинтересованы в военно-патриотических классах, развиваем эту сеть совместно с Министерством образования. Конечно, с одной стороны, мы заинтересованы, чтобы все эти ребята, которые учатся в этих классах, поступали впоследствии в военные вузы. Но ничего страшного, если они не пойдут в военный вуз, если из него просто вырастет хороший гражданин, патриотически настроенный человек, который любит свою страну. Он станет, может быть, учителем, строителем, еще кем-то. У нас не самоцель, чтобы все ребята, которые учатся в патриотических классах, стали военными. Это желание, но не самоцель.
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