Спортивные, кадетские или педагогические. Какова польза от профильных классов?

Новости Беларуси. Что стоит изменить в системе образования? Исчезают ли белорусскоязычные школы? Как научить детей любить Родину? На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудили положение дел в белорусском образовании.

Алена Сырова, СТВ:

Кирилл, ваш сын учится в классе МЧС, то есть в профильном. Мы видим, что в последнее время у нас действительно появились эти профильные классы. Наверное, самый давний – это спортивный класс, спортивная школа. Как раз вопрос от наших зрителей. Интересуются, есть ли смысл в таких спортивных классах. Может быть, они устарели? Кирилл Казаков, СТВ:

В школах обычно от буквы «А», как говорят, лучшие, «Б» – похуже.

Татьяна Якубович, председатель Белорусского профессионального союза работников образования и науки:

Нет. Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Да. После того как отменили отбор в гимназию, теперь так. Все правильно. Что тут выдумывать? Калина Капуцкая, директор СШ №14 Молодечно, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Существуют специализированные, по спорту, классы. Сегодня есть и спортивно-педагогические классы. Алена Сырова:

Работает ли это? Калина Капуцкая:

Конечно. Востребованы классы и среди родителей, и учащихся. Они, во-первых, дисциплинируют наших детей. Во-вторых, это здоровый образ жизни. В-третьих, это возможность получить кандидата, мастера спорта и поступить дальше.

Алена Сырова:

А без учебы в этом классе или школе этого нельзя сделать? Калина Капуцкая:

Очень удобно совмещать, когда ты учишься и занимаешься в одной школе. Кирилл Казаков:

Я закончил обычную школу в 1996 году. И что? Никакого не было класса, не ходил к репетиторам, у меня среднее, два высших образования. Ничего, нормально. Калина Капуцкая:

Но вы же не спортсмен. Кирилл Казаков:

Нет. Не знаю, к лучшему или к худшему, я журналист.

Игорь Марзалюк:

Я помню его 18-летним. Накачанная трапеция. Калина Капуцкая:

У нас специализированные классы по спорту. У них и учеба на должном уровне, и спорт, спортивная жизнь, и до 9 класса учащиеся занимаются в таком классе. Отзывы только положительные. Алена Сырова:

Виктор Васильевич предлагает сделать кадетские классы. Как вы на это смотрите?