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Новости по тегу #Татьяна Якубович

Студентам БГПУ в рамках акции «Здравствуй, первокурсник!» вручили профсоюзные билеты
02 октября 2026 06:05

Студентам БГПУ в рамках акции «Здравствуй, первокурсник!» вручили профсоюзные билеты

115 работников системы образования Беларуси наградили за помощь на уборочной
10 сентября 2026 07:02

115 работников системы образования Беларуси наградили за помощь на уборочной

«Дорогами памяти» – велопробег ко Дню народного единства прошёл в Минске в четвёртый раз
17 сентября 2025 06:17

«Дорогами памяти» – велопробег ко Дню народного единства прошёл в Минске в четвёртый раз

Профсоюз работников образования и науки разработал чат-бот для молодых специалистов
29 августа 2025 07:19

Профсоюз работников образования и науки разработал чат-бот для молодых специалистов

Книгу о педагогических династиях Беларуси представили в Минске
30 ноября 2023 07:40

Книгу о педагогических династиях Беларуси представили в Минске

Сколько зарабатывают учителя в Беларуси? Ответил министр образования
31 октября 2022 19:18

Сколько зарабатывают учителя в Беларуси? Ответил министр образования

«У них немножко другое, клиповое мышление». Что поменялось в современной молодёжи?
31 октября 2022 19:14

«У них немножко другое, клиповое мышление». Что поменялось в современной молодёжи?

Спортивные, кадетские или педагогические. Какова польза от профильных классов?
31 октября 2022 17:38

Спортивные, кадетские или педагогические. Какова польза от профильных классов?

«Это безопасность наших детей, это качество образования». Зачем нужен закон о лицензировании школ?
31 октября 2022 16:56

«Это безопасность наших детей, это качество образования». Зачем нужен закон о лицензировании школ?

Парламентарии открыли весеннюю сессию. Какой пакет документов рассмотрели депутаты?
02 апреля 2019 17:46

Парламентарии открыли весеннюю сессию. Какой пакет документов рассмотрели депутаты?

Страхование безработицы, модернизация медицины и продление патента. Открылась весенняя сессия парламента Беларуси
03 апреля 2017 17:48

Страхование безработицы, модернизация медицины и продление патента. Открылась весенняя сессия парламента Беларуси