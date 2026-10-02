Новости по тегу #Татьяна Якубович

Среди тех, кто получил профсоюзные билеты, – представители шести факультетов университета. Многие из них уже проявили себя в общественной жизни и были избраны профоргами своих учебных групп.
Учителя, мастера, технические сотрудники – в летний отпуск они сменили привычные классы и кафедры на бескрайние белорусские поля.
За время существования проект значительно вырос в масштабах. К велопробегу присоединяются тысячи профактивистов отрасли. Теперь он проходит в формате марафона, его принимают все регионы страны.
Презентацию посетили около сотни впервые приступивших к профессиональной деятельности. Проект представляет собой платформу, где информация представлена по основным направлениям: прием на работу, оплата труда, гарантии.
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