«Его люди окружили с вилами». Агродроны активно тестируют на полях – готовы ли белорусы к такому ноу-хау?
Новости Беларуси. Маленькая капля – высокая точность. Новую технологию обработки полей тестируют в Белыничском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Средства защиты здесь вносят с помощью агродронов. Такой подход активно используют в Китае и Австралии. В Беларуси это пока диковинка, но видимо только пока. Полуигрушка-полувертолет способен заменить сельскохозяйственную авиацию, которая для многих – непозволительная роскошь.
Как работают «технопчелы», видела наш корреспондент Юлия Мычка.
Юлия Мычка, корреспондент:
Агродроны вместо трактористов. Еще недавно они были уделом путешественников и свадебных фотографов, а сегодня помогают белорусским аграриям растить урожай.
Создатели юмористического ролика о деревне будущего, где всю работу выполняют роботы, оказались не так далеки от истины. То, что еще недавно казалось фантастикой, сегодня может стать буднями работников сельского хозяйства. Вот уже и над полями белыничского хозяйства «Колхоз «Родина» летают агродроны. Беспилотники вносят средства защиты. Пока это только эксперимент, но уже второй по счету. До этого новым способом обрабатывали клевер и озимую пшеницу, теперь тритикале. Агродроны, в отличие от самоходной техники, грязи не боятся.
«Эта штука может тягаться с полноценными опрыскивателями». Что говорят аграрии о разработке? Читайте здесь.
Технология, которую используют агродроны, – ультрамалое опрыскивание – очень схожа с работой сельхозавиации. Не топтать урожай, а обрабатывать плантации с воздуха выгодно, но содержать и использовать самолеты очень дорого. Проводить полевые работы на высоте и в прямом, и переносном смысле способны квадрокоптеры, но в это пока с трудом верят даже опытные аграрии.
В отличие от классической обработки, которая создает тяжелые капли и они стекают по листу на землю, беспилотники образуют туман. Он в том числе покрывает лист с обратной стороны. Такой подход позволяет существенно экономить, и не только дорогостоящие удобрения. Расход воды снижается до 25 раз, а отсутствие технической колеи позволяет сохранить до 6 % культур. Еще один плюс – дроны могут работать и ночью. А пока местные жители не привыкли к таким сельхозагрегатам, некоторые уверены, что в небе парит НЛО.
Алексей Зайцев, специалист по цифровым технологиям в области сельского хозяйства:
Один раз было такое, что в одной из деревень наш дрон летел, летел, мы по опыту не рассчитали батарейку, он просто присел. Пока мы по дислокации дошли до нашего дрона, по карте видно, сколько идти, там его люди окружили с вилами и забрали.
По мнению специалистов, агродрон все же не сможет составить конкуренцию наземной технике с ковровым покрытием больших площадей. Возможно, только пока. Но в качестве экспериментальных трудяг на полях они выглядят достойно. Опыт их применения в «Колхозе «Родина» еще будет изучаться, и есть вероятность, что агродроны пополнят автопарк.