«Его люди окружили с вилами». Агродроны активно тестируют на полях – готовы ли белорусы к такому ноу-хау?

Новости Беларуси. Маленькая капля – высокая точность. Новую технологию обработки полей тестируют в Белыничском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Средства защиты здесь вносят с помощью агродронов. Такой подход активно используют в Китае и Австралии. В Беларуси это пока диковинка, но видимо только пока. Полуигрушка-полувертолет способен заменить сельскохозяйственную авиацию, которая для многих – непозволительная роскошь.

Юлия М ычка, корреспондент: Агродроны вместо трактористов. Еще недавно они были уделом путешественников и свадебных фотографов, а сегодня помогают белорусским аграриям растить урожай.

Создатели юмористического ролика о деревне будущего, где всю работу выполняют роботы, оказались не так далеки от истины. То, что еще недавно казалось фантастикой, сегодня может стать буднями работников сельского хозяйства. Вот уже и над полями белыничского хозяйства «Колхоз «Родина» летают агродроны. Беспилотники вносят средства защиты. Пока это только эксперимент, но уже второй по счету. До этого новым способом обрабатывали клевер и озимую пшеницу, теперь тритикале. Агродроны, в отличие от самоходной техники, грязи не боятся.

«Эта штука может тягаться с полноценными опрыскивателями». Что говорят аграрии о разработке? Читайте здесь.

Технология, которую используют агродроны, – ультрамалое опрыскивание – очень схожа с работой сельхозавиации. Не топтать урожай, а обрабатывать плантации с воздуха выгодно, но содержать и использовать самолеты очень дорого. Проводить полевые работы на высоте и в прямом, и переносном смысле способны квадрокоптеры, но в это пока с трудом верят даже опытные аграрии.