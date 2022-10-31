Автомеханик или строитель иногда зарабатывает намного больше. Зачем тогда высшее образование?

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Новости Беларуси. Что стоит изменить в системе образования? Исчезают ли белорусскоязычные школы? Как научить детей любить Родину? На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудили положение дел в белорусском образовании.

К ирилл Казаков, СТВ: А теперь к вам вопрос как к ректору университета. Повторюсь, я исхожу из своих модных кухонных разговоров. Как модно отдавать своего ребенка репетитору, точно так же модно, чтобы ребенок поступал в высшее учебное заведение. Хотя я сейчас, к своим годам, могу точно сказать, что автомеханик, строитель, отделочник плиткой, даже человек, натягивающий потолки, иногда зарабатывает намного больше. Все они имеют высшее образование, которое в жизни им не понадобилось. Настолько ли важно, чтобы человек получил высшее образование? Настолько ли всем надо идти? К репетитору идут, чтобы поступить. Неважно же, куда – в вуз или ССУЗ. Вы говорите: сразу в вуз. А важно ли в вуз поступать?

Ирина Китурко, ректор ГрГУ:

На этот вопрос каждый должен ответить для себя, важно ли ему высшее образование, или важно ему среднее специальное, или профтех. Но я хочу отметить, что вы абсолютно правы. В последнее время большое количество ребят, которые приходят к нам на получение высшего образования, приходят после ССУЗов. И они получают высшее образование в сокращенные сроки.

Кирилл Казаков:

И более осознанно.

Ирина Китурко:

И более осознанно. Безусловно, среднее специальное образование дает очень мощный заряд практикоориентированности. Сокращенная форма получения высшего образования – это действительно наиболее оптимальный, осознанный вариант. Мы к этому приходим в заочной форме.