Прямой эфир

Нужно и в детском саду гимн петь? Ответил помощник министра обороны

31 октября 2022 17:31
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Новости Беларуси. Что стоит изменить в системе образования? Исчезают ли белорусскоязычные школы? Как научить детей любить Родину? На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудили положение дел в белорусском образовании.   

Кирилл Казаков, СТВ:  
Очень много разговоров ведется, что после 2020 года мы слишком патриотизируем школу, что, может быть, меньше флагов, бравурных речей, меньше гимнов. Я абсолютно не согласен с этими словами, потому что я, например, смотрю новости или читаю статьи журналистов из Канады, Америки, Франции, где абсолютно хорошим тоном является поднятие утром флага, что дети стоят и поют гимн. Мне бы очень хотелось, чтобы и мой сын знал гимн и прекрасно реагировал на флаг. Может быть, этого не хватает? Может быть, мы еще не задали такую привычку? Если вы знаете примеры, где в школах поднимают флаг и поют гимн, скажите мне. Либо вы как военный инициируете эту историю?  

Нужно и в детском саду гимн петь? Ответил помощник министра обороны-1

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:  
Это сейчас уже происходит во всех наших учебных заведениях.  

Кирилл Казаков:  
Каждый день?  

Светлана Румянцева, учитель белорусского языка СШ №15 Новополоцка:  
Нет.  

Кирилл Казаков:  
А там каждый день. Я поэтому и акцентирую.  

Леонид Касинский:  
Может быть, каждый день и не надо. Что касается разговоров о том, политизируем мы или нет, я скажу так: если эти разговоры активно идут от наших оппонентов, когда их начинают бесить все наши шаги и действия по патриотическому воспитанию, я для себя давно уже сделал ориентир – значит, все делаем правильно. Если им не нравится, если они обсуждают – все делаем правильно.  

Алена Сырова, СТВ:  
Конечно, им не нравится, что мы сейчас детям уделяем внимание, когда долгое время они промывали им мозги.  

Нужно и в детском саду гимн петь? Ответил помощник министра обороны-4

Леонид Касинский:  
Это не политизация. Это нормальный процесс воспитания патриота своей страны. Я бы в детском саду сделал точно такие же занятия, где детки пели бы гимн.  

Кирилл Казаков:  
Мне тоже это кажется абсолютно нормальным.  

Леонид Касинский:  
Если кто-то и осуждает, то, может быть, этот человек не до конца осознает какие-то моменты. Если говорят это наши оппоненты, значит мы все делаем правильно.  

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# Государственная политика # общество # Кирилл Казаков # Леонид Касинский # Светлана Румянцева # Алена Сырова # Фотофакт

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