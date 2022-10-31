Нужно и в детском саду гимн петь? Ответил помощник министра обороны

Новости Беларуси. Что стоит изменить в системе образования? Исчезают ли белорусскоязычные школы? Как научить детей любить Родину? На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудили положение дел в белорусском образовании. Кирилл Казаков, СТВ:

Очень много разговоров ведется, что после 2020 года мы слишком патриотизируем школу, что, может быть, меньше флагов, бравурных речей, меньше гимнов. Я абсолютно не согласен с этими словами, потому что я, например, смотрю новости или читаю статьи журналистов из Канады, Америки, Франции, где абсолютно хорошим тоном является поднятие утром флага, что дети стоят и поют гимн. Мне бы очень хотелось, чтобы и мой сын знал гимн и прекрасно реагировал на флаг. Может быть, этого не хватает? Может быть, мы еще не задали такую привычку? Если вы знаете примеры, где в школах поднимают флаг и поют гимн, скажите мне. Либо вы как военный инициируете эту историю?

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:

Это сейчас уже происходит во всех наших учебных заведениях. Кирилл Казаков:

Каждый день? Светлана Румянцева, учитель белорусского языка СШ №15 Новополоцка:

Нет. Кирилл Казаков:

А там каждый день. Я поэтому и акцентирую. Леонид Касинский:

Может быть, каждый день и не надо. Что касается разговоров о том, политизируем мы или нет, я скажу так: если эти разговоры активно идут от наших оппонентов, когда их начинают бесить все наши шаги и действия по патриотическому воспитанию, я для себя давно уже сделал ориентир – значит, все делаем правильно. Если им не нравится, если они обсуждают – все делаем правильно. Алена Сырова, СТВ:

Конечно, им не нравится, что мы сейчас детям уделяем внимание, когда долгое время они промывали им мозги.