Смогут ли государственные школы принять всех детей из частных?

Новости Беларуси. Что стоит изменить в системе образования? Исчезают ли белорусскоязычные школы? Как научить детей любить Родину? На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудили положение дел в белорусском образовании.
Алена Сырова, СТВ:
За эти первые месяцы резонансным таким решением стала переаттестация, перелицензирование частных школ. Не секрет, что какое-то время в нашей стране существовали такие учреждения образования. И на просторах интернета очень много писали о том, что ай-яй-яй, детский учебный процесс нарушен, дети идут в государственные школы. Всем ли хватает места, и вы как-то на себе ощутили, на вашем учреждении образования? Прибавилось учеников? А может быть, учителей?
Калина Капуцкая, директор СШ №14 Молодечно, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Вы знаете, конечно, эта информация распространяется среди населения. Но я как руководитель учреждения не заметила на своем учреждении каких-то изменений. К нам не пришли дети из частных школ, не пришли педагоги.
Кирилл Казаков, СТВ:
А в Молодечно были частные школы?
Калина Капуцкая:
В Молодечно нет частных школ, и не было. Некоторые дети, конечно, обучались, но это единицы.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я позволю себе несколько реплик. Согласно Конституции Республики Беларусь, у нас есть государственная и частная форма собственности. Согласно нашей Конституции, я имею в виду Кодекс об образовании, у нас разрешены как частные, так и государственные учреждения. Как высшие, так средние специальные, так средние. Поэтому есть закон о лицензировании. Закон о лицензировании четко выстраивает единую линейку, траекторию и единые требования ко всем. Поэтому я глубоко убежден, что те школы, которые соответствуют всем нормативам, частные школы, в которых выдерживаются все стандарты, в которых не заменяют, скажем, ОБЖ, физкультуру или еще что-нибудь чем-нибудь другим…
Те, кто стоят на нормальных позициях и четко выполняют все нормативные требования Министерства и остальных служб, они останутся и будут существовать. Потому что никаких препятствий в их существовании ни Кодекс, ни тем более Конституция не ставят. Поэтому я не вижу здесь большой проблемы, я вижу проблему только в одном. Добросовестном исполнении всех тех требований, которые есть ко всем типам учреждений. Потому что если в отношении высших учебных заведений и средних специальных эта система давным-давно отработана и работала, то есть частные вузы есть, средние специальные учебные заведения есть, те же самые подходы теперь будут работать в отношении средней школы и детских садиков.
Алена Сырова:
Вы упомянули частные вузы. Может, конечно, и ошибочное, но такое субъективное суждение о том, что когда абитуриент готовится к поступлению, в приоритете чаще всего государственные вузы и специальности.
Игорь Марзалюк:
Вы не ошибаетесь.
Алена Сырова:
В частные идут, если баллы недобрал.
Кирилл Казаков:
Зато есть деньги.
Алена Сырова:
Тогда возникает вопрос: почему родители выбирают частные школы? Почему педагоги идут преподавать в частные школы, а не в государственные?
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Я хотел бы один небольшой комментарий. Вы задали вопрос, насколько сегодня система образования готова принять всех учащихся, которые учились. Я вам озвучу две цифры. У нас сегодня 1 миллион 75 тысяч школьников, а в частных школах училось меньше, чем 3 000 учащихся. Это меньше, чем 0,3 %. Ответ очевиден, насколько сегодня наша государственная система образования способна принять. Мы эту работу уже в полном объеме выполнили, здесь нет никаких сложностей.
И более того, хотел бы ответить, что для целого ряда родителей есть вообще много новшеств, которые они увидели, которых, в принципе, почему-то и не знали. Которые присущи нашим государственным школам. Это целый ряд социальных гарантий, которые имеются для наших учащихся. Это вопросы обеспечения горячим питанием, это предоставление учебных пособий, это наличие соответствующих факультативов, кружков. Бесплатно. Хотел бы ответить, что, например, только в учреждениях допобразования детей и молодежи 95 % всей кружковой работы осуществляется на бесплатной основе.
Дети просто начали ходить в школу в жилетках? Что изменилось с 1 сентября – рассказал Иванец.