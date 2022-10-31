Смогут ли государственные школы принять всех детей из частных?

Алена Сырова, СТВ: За эти первые месяцы резонансным таким решением стала переаттестация, перелицензирование частных школ. Не секрет, что какое-то время в нашей стране существовали такие учреждения образования. И на просторах интернета очень много писали о том, что ай-яй-яй, детский учебный процесс нарушен, дети идут в государственные школы. Всем ли хватает места, и вы как-то на себе ощутили, на вашем учреждении образования? Прибавилось учеников? А может быть, учителей?

Новости Беларуси. Что стоит изменить в системе образования? Исчезают ли белорусскоязычные школы? Как научить детей любить Родину? На площадке ток-шоу « По существу » журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудили положение дел в белорусском образовании.

Калина Капуцкая, директор СШ №14 Молодечно, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Вы знаете, конечно, эта информация распространяется среди населения. Но я как руководитель учреждения не заметила на своем учреждении каких-то изменений. К нам не пришли дети из частных школ, не пришли педагоги.

Кирилл Казаков, СТВ:

А в Молодечно были частные школы?

Калина Капуцкая:

В Молодечно нет частных школ, и не было. Некоторые дети, конечно, обучались, но это единицы.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я позволю себе несколько реплик. Согласно Конституции Республики Беларусь, у нас есть государственная и частная форма собственности. Согласно нашей Конституции, я имею в виду Кодекс об образовании, у нас разрешены как частные, так и государственные учреждения. Как высшие, так средние специальные, так средние. Поэтому есть закон о лицензировании. Закон о лицензировании четко выстраивает единую линейку, траекторию и единые требования ко всем. Поэтому я глубоко убежден, что те школы, которые соответствуют всем нормативам, частные школы, в которых выдерживаются все стандарты, в которых не заменяют, скажем, ОБЖ, физкультуру или еще что-нибудь чем-нибудь другим…

Те, кто стоят на нормальных позициях и четко выполняют все нормативные требования Министерства и остальных служб, они останутся и будут существовать. Потому что никаких препятствий в их существовании ни Кодекс, ни тем более Конституция не ставят. Поэтому я не вижу здесь большой проблемы, я вижу проблему только в одном. Добросовестном исполнении всех тех требований, которые есть ко всем типам учреждений. Потому что если в отношении высших учебных заведений и средних специальных эта система давным-давно отработана и работала, то есть частные вузы есть, средние специальные учебные заведения есть, те же самые подходы теперь будут работать в отношении средней школы и детских садиков.

Алена Сырова:

Вы упомянули частные вузы. Может, конечно, и ошибочное, но такое субъективное суждение о том, что когда абитуриент готовится к поступлению, в приоритете чаще всего государственные вузы и специальности.