Новости по тегу #Школы в Беларуси

Ролики с подслушкой через смарт-часы или скрытой съемкой через телефон-дублер – история вполне школьно-будничная. Разберемся в юридических аспектах и в том, кто и кого защищает.
Настоящий педагог – это не просто человек у доски, а тот, кто каждый день вкладывает в детей душу. Особенно это чувствуется в сельских школах, где учитель зачастую становится частью семьи.
Ребята сами придумывают темы, распределяют обязанности и доводят идею до готового ролика, а еще здесь рождаются внутренние проекты.
Наставниками для юных патриотов стали сотрудники милиции.
Объект грамотно зонирован: здесь можно играть в баскетбол, волейбол и мини-футбол, а в перспективе появится зона для тенниса.
Главная цель – чтобы еда была не просто полезной, а по-настоящему любимой и «домашней».
Рацион учеников теперь делят на три возрастные группы. Как гастрономические новинки оценили главные дегустаторы, узнаем.
В Минской области 1 сентября за парты сели более 232 000 детей. Для них в этом учебном году свои двери открыли новые учреждения.
Для них этот день особенный: первый звонок, первый учитель и первая страница большой истории.
Современное четырехэтажное здание рассчитано на 1200 школьников.
Знакомьтесь, это Максим Александрович, молодой специалист столичной гимназии №13. После магистратуры он пришел сюда преподавать химию и биологию.
Сегодня в День знаний по всей стране поет первый звонок. Для нашей гостьи этот день особенный. Выпускница факультета начального образования БГПУ 2026 года с красным дипломом сегодня впервые поведет в мир знаний свой 1А класс.
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