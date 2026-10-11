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Новости по тегу #Школы в Беларуси

Тайная съемка на уроках в школе: когда защита превращается в правонарушение?
11 октября 2026 18:30

Тайная съемка на уроках в школе: когда защита превращается в правонарушение?

Индивидуальный подход и десятки наград: как устроено обучение в одной из школ Кобринского района?
04 октября 2026 07:41

Индивидуальный подход и десятки наград: как устроено обучение в одной из школ Кобринского района?

Там учат детей снимать, монтировать и брать интервью! Побывали в медиацентре «Люди в школьном»
29 сентября 2026 10:19

Там учат детей снимать, монтировать и брать интервью! Побывали в медиацентре «Люди в школьном»

В Дзержинске на базе РОВД открыли обновленную комнату истории для воспитанников ВПК
28 сентября 2026 13:55

В Дзержинске на базе РОВД открыли обновленную комнату истории для воспитанников ВПК

Многофункциональная спортивная площадка открылась в Бресте
25 сентября 2026 06:40

Многофункциональная спортивная площадка открылась в Бресте

Более 80 новых блюд добавили в рацион школьников в Гомельской области
21 сентября 2026 17:06

Более 80 новых блюд добавили в рацион школьников в Гомельской области

Наггетсы и запеченный картофель – в школьном меню! Узнали у учащихся, нравится ли им питание
11 сентября 2026 15:08

Наггетсы и запеченный картофель – в школьном меню! Узнали у учащихся, нравится ли им питание

Школа в стиле Малевича! Рассказываем, какие новые учреждения образования появились в Минской области
08 сентября 2026 12:12

Школа в стиле Малевича! Рассказываем, какие новые учреждения образования появились в Минской области

Первый раз в первый класс! Почти 18 тыс. первоклашек сели за парты в столичных школах и гимназиях
01 сентября 2026 18:36

Первый раз в первый класс! Почти 18 тыс. первоклашек сели за парты в столичных школах и гимназиях

Новая школа открылась в агрогородке Прилуки Минского района
01 сентября 2026 11:22

Новая школа открылась в агрогородке Прилуки Минского района

Продолжил династию педагогов – поговорили с молодым учителем о любви к профессии и работе с детьми
01 сентября 2026 09:16

Продолжил династию педагогов – поговорили с молодым учителем о любви к профессии и работе с детьми

Как заинтересовать первоклассника учебой? Пообщались с учителем начальных классов
01 сентября 2026 09:02

Как заинтересовать первоклассника учебой? Пообщались с учителем начальных классов