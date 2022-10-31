Вопрос министру: мы говорим, что гособразование лучше, но почему в 9 и 11 классах дети ходят к частному репетитору?
Новости Беларуси. Что стоит изменить в системе образования? Исчезают ли белорусскоязычные школы? Как научить детей любить Родину? На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудили положение дел в белорусском образовании.
Кирилл Казаков, СТВ:
Андрей Иванович, можно резкий вопрос? Я думаю, что он многих коснется. Мы говорим о том, что государственное образование лучше, чем частное, и я с вами соглашусь. Но кто мне скажет, почему в 11 и 9 классах все отдают своих учащихся частным репетиторам? Это просто повальная история, мода?
Алена Сырова, СТВ:
А с 5 класса откладывают деньги на репетитора.
Кирилл Казаков:
Он ходит в школе в 11 класс, получает аттестат, оценки, он учится, ходит на факультативы, но обязательно все просчитывают: ага, он будет поступать в БГУ на физмат, значит, репетитор по физике, химии, математике, возможно, по белорусскому. Почему?
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Как вы думаете, какая самая большая ценность для нашего народа, родителей? Это их дети. И каждый родитель считает своим долгом создать все необходимые условия, чтобы максимально эффективно обеспечить поступление. Но я хотел бы обратиться к цифрам социологических исследований. В сентябре проводились соответствующие исследования Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси, и был задан конкретный вопрос педагогам, родителям и учащимся: как вы считаете, достаточно ли посещать учреждение общего среднего образования, в том числе дополнительные занятия, чтобы успешно сдать ЦТ? 75 % родителей ответили «да» и примерно такой же процент учащихся. Безусловно, если кто-то из родителей считает, что есть возможность дополнительно прибегнуть к услугам репетиторов, почему нет?
Ирина Китурко, ректор ГрГУ:
Как ректор университета я хочу сказать о том, что не только частным репетиторам отдают детей. Достаточно большое количество курсов, которые организованы в университете. Централизованное тестирование – это своего рода испытание для ребенка. Ребенка нужно научить правильно заполнять бланк, это тоже очень важно. Ребенка нужно научить правильно отвечать на вопросы, не волноваться при этом. И я хочу отметить, что большое количество преподавателей университета справляются с этой работой в группе с большим количеством ребят. Это очень важно. И важно, когда дети, которые хотят поступать в университет. Приходят в этот университет на курсы.
Дети просто начали ходить в школу в жилетках? Что изменилось с 1 сентября – рассказал Иванец (подробности).