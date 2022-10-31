Вопрос министру: мы говорим, что гособразование лучше, но почему в 9 и 11 классах дети ходят к частному репетитору?

Новости Беларуси. Что стоит изменить в системе образования? Исчезают ли белорусскоязычные школы? Как научить детей любить Родину? На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудили положение дел в белорусском образовании.

Кирилл Казаков, СТВ:

Андрей Иванович, можно резкий вопрос? Я думаю, что он многих коснется. Мы говорим о том, что государственное образование лучше, чем частное, и я с вами соглашусь. Но кто мне скажет, почему в 11 и 9 классах все отдают своих учащихся частным репетиторам? Это просто повальная история, мода?

Алена Сырова, СТВ:

А с 5 класса откладывают деньги на репетитора.

Кирилл Казаков:

Он ходит в школе в 11 класс, получает аттестат, оценки, он учится, ходит на факультативы, но обязательно все просчитывают: ага, он будет поступать в БГУ на физмат, значит, репетитор по физике, химии, математике, возможно, по белорусскому. Почему?