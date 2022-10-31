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«Созреют, чтобы мы с ними рассчитались, – ради бога». Почему Запад не хочет забирать белорусский долг?

31 октября 2022 17:25
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Новости Беларуси. Оживление экономики, прозрачная работа ипэшников и выплата госдолга в национальной валюте. Актуальные экономические вопросы обсудили 31 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство заверяет: тенденции положительные, растет рентабельность и экспорт. До конца 2022 года спокойно, но верно двигаться вверх будет ВВП. Однако расслабляться не стоит, есть вопросы. И 31 октября их главе правительства задал Президент.

«Созреют, чтобы мы с ними рассчитались, – ради бога». Почему Запад не хочет забирать белорусский долг?-1

И, конечно, не игнорируем ли мы иные обязательства в отношении других партнеров? Даже в условиях явного недопонимания и натянутых отношений Беларусь не должна потерять имидж надежного партнера и плательщика по долгам. Не должна и не будет.

«Созреют, чтобы мы с ними рассчитались, – ради бога». Почему Запад не хочет забирать белорусский долг?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы готовы платить по своим долгам. Тем более Западу мы немного должны. Но они отказались принимать валюту из Беларуси. Ну хорошо, тогда мы им предложили белорусский рубль. Они тоже отказались, правильно? Поэтому было мое поручение, что по долгам надо платить, но в белорусских рублях мы на отдельные счета зачисляем эти платежи. Созреют для того, чтобы мы с ними рассчитались, – ради бога. Не созреют – ну так что ж…

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# Экономика # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Роман Головченко # Фотофакт

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