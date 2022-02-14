«Спорт – это реклама государства». Какой посыл несёт в себе Олимпиада?

Новости Беларуси. Спорт вне политики – так ли это на самом деле? Допинговые скандалы на Олимпиаде, санкции против МАЗа на «Дакаре», соперничество не только спортивное, неприятные истории с флагами. На площадке ток-шоу «По существу» ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудили неспортивное поведение политиков. Кирилл Казаков, СТВ:

На житейском уровне понимание вообще всемирной или Международной олимпийской организации – это МОК. Это как бы главная, большая и самая авторитетная структура. И когда человек обычный смотрит по телевизору, почему россиянам запретили флаг, почему 15-летняя фигуристка не может получить свою медаль, потому что допинг, потому что одна организация на вторую подала в суд, а третья все это дело отменила, и сегодня сказали, даже если она победит, все равно церемонии цветочной не будет. А сколько же людей нам надо, чтобы во все эти организации войти?

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Многие принципы олимпизма начали и забываться, несмотря на то, что уточнили девиз – вместе. Вот для чего это господин Бах делал? Чтобы оставить в истории олимпизма свою фамилию, по всей видимости? Хотя слово «вместе» мы не могли сказать ни на последней летней Олимпиаде, ни на зимней. Сейчас вокруг Валиевой, конечно же. С другой стороны, спорт высоких достижений выполняет очень важную сейчас внешнеполитическую функцию, и мы от этого не уйдем. Достаточно несколько имен выдающихся спортсменов, и мир знает об этой стране. Кирилл Казаков:

Та же Домрачева. Сергей Рачков:

Да, та же Домрачева, другие наши выдающиеся спортсмены. И Ольга Корбут, и Елена Белова, и Седых, и Романьков. Кирилл Казаков:

Ольгу Корбут запретили как опасную, потому что никто на Западе не смог ее повторить. Сергей Рачков:

Тем не менее она многое сделала в свое время и для раскрутки Советского Союза, и для Республики Беларусь. Поэтому важно учитывать все факторы, которые влияют. Да, подготовка спортсмена. Спортсмены, конечно, выкладываются, они серьезно относятся к своей профессии и к своему увлечению. Я думаю, что если будет больше увлечения, то будут выше и результаты. Это мое личное мнение. Это уже профессиональный спорт. И здесь необходимо профессионально подходить к каждому элементу. В том числе к сопровождению этого олимпизма. Обратите внимание, сейчас среди исследователей уже утверждают: есть не только политические санкции, дипломатические, экономические, но и спортивные санкции выделяются как вид санкционного давления. Поэтому к этому надо относиться серьезно и искать противодействие, противоядие совместно.