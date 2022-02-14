Депутат Клишевич: есть смысл перенаправить финансовые потоки на массовые виды спорта, на дворовые площадки

Новости Беларуси. Спорт вне политики – так ли это на самом деле? Допинговые скандалы на Олимпиаде, санкции против МАЗа на «Дакаре», соперничество не только спортивное, неприятные истории с флагами. На площадке ток-шоу «По существу» ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудили неспортивное поведение политиков.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Может быть, если можно было еще какую тему поднять в контексте того, что мы сегодня обсуждаем. Для меня, наверное, как одного из немногих здесь присутствующих, мало имеющего отношение к спорту... Кирилл Казаков, СТВ:

Но не менее патриотичного, потому что за Анну Гуськову сегодня точно болели. Сергей Клишевич:

Безусловно. Но у нас в памяти есть, как мы ее встречали, в прошлой Олимпиаде поздравляли. Хотелось бы сказать, что сегодня, к сожалению, мы видим, что олимпийское движение сегодня на совершенно других принципах действует, нежели отцы-основатели закладывали его. Конечно же, вкладывая огромные бюджетные, в том числе народные деньги в подготовку спортсменов. Не потому, что спортсмены недоработали. Бывает где-то искусственно, психологически на них надавили – они не дали нам соответствующего результата. Есть смысл (и сегодня это активно обсуждается) перенаправить эти финансовые потоки на массовые виды спорта, на дворовые площадки в каждом дворе.

Кирилл Казаков:

В Конституции, которая будет, появился единый день здоровья. Это же к спорту ближе. Сергей Клишевич:

Государство получит значительно больше прибыли и успеха, если сегодня каждый гражданин будет заниматься спортом. Нам нужно в этом вопросе дойти до каждого. Кирилл Казаков:

А как же самородки из глубинки? Сергей Клишевич:

Безусловно, там мы их и найдем. Сегодня, конечно, чтобы их там найти, нужно хоть какие-то минимальные условия создать. Конечно, при огромных наших усилиях, которые и Министерство спорта делает, пока этого еще недостаточно. Но если мы возьмем ресурсы, которые сегодня тратятся на подготовку, по сути дела, политических спортсменов. И не по нашей вене это происходит. Так происходит, потому что мировая концепция олимпийского движения так выстраивается.

Кирилл Казаков:

У нас была одна спортсменка, которая из Токио убежала в Польшу. Сергей Клишевич:

К сожалению, про то и речь. Кирилл Казаков:

В итоге в Польше она никому не нужна. Сергей Клишевич:

Общий посыл: давайте сегодня посмотрим более внимательным образом на массовые виды спорта и на наш спорт внизу (в деревнях, на улицах, в дворовых наших площадках). Туда направим наши усилия. Да, мы не получим результата завтра – этот результат мы видим через 10-15 лет. Но зато эффект, я думаю, будет колоссальнейший. И нам не надо будет никому ничего доказывать. Больше детей будет заниматься спортом.