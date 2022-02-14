Депутат Клишевич: есть смысл перенаправить финансовые потоки на массовые виды спорта, на дворовые площадки
Новости Беларуси. Спорт вне политики – так ли это на самом деле? Допинговые скандалы на Олимпиаде, санкции против МАЗа на «Дакаре», соперничество не только спортивное, неприятные истории с флагами. На площадке ток-шоу «По существу» ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудили неспортивное поведение политиков.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Может быть, если можно было еще какую тему поднять в контексте того, что мы сегодня обсуждаем. Для меня, наверное, как одного из немногих здесь присутствующих, мало имеющего отношение к спорту...
Кирилл Казаков, СТВ:
Но не менее патриотичного, потому что за Анну Гуськову сегодня точно болели.
Сергей Клишевич:
Безусловно. Но у нас в памяти есть, как мы ее встречали, в прошлой Олимпиаде поздравляли. Хотелось бы сказать, что сегодня, к сожалению, мы видим, что олимпийское движение сегодня на совершенно других принципах действует, нежели отцы-основатели закладывали его. Конечно же, вкладывая огромные бюджетные, в том числе народные деньги в подготовку спортсменов. Не потому, что спортсмены недоработали. Бывает где-то искусственно, психологически на них надавили – они не дали нам соответствующего результата. Есть смысл (и сегодня это активно обсуждается) перенаправить эти финансовые потоки на массовые виды спорта, на дворовые площадки в каждом дворе.
Кирилл Казаков:
В Конституции, которая будет, появился единый день здоровья. Это же к спорту ближе.
Сергей Клишевич:
Государство получит значительно больше прибыли и успеха, если сегодня каждый гражданин будет заниматься спортом. Нам нужно в этом вопросе дойти до каждого.
Кирилл Казаков:
А как же самородки из глубинки?
Сергей Клишевич:
Безусловно, там мы их и найдем. Сегодня, конечно, чтобы их там найти, нужно хоть какие-то минимальные условия создать. Конечно, при огромных наших усилиях, которые и Министерство спорта делает, пока этого еще недостаточно. Но если мы возьмем ресурсы, которые сегодня тратятся на подготовку, по сути дела, политических спортсменов. И не по нашей вене это происходит. Так происходит, потому что мировая концепция олимпийского движения так выстраивается.
Кирилл Казаков:
У нас была одна спортсменка, которая из Токио убежала в Польшу.
Сергей Клишевич:
К сожалению, про то и речь.
Кирилл Казаков:
В итоге в Польше она никому не нужна.
Сергей Клишевич:
Общий посыл: давайте сегодня посмотрим более внимательным образом на массовые виды спорта и на наш спорт внизу (в деревнях, на улицах, в дворовых наших площадках). Туда направим наши усилия. Да, мы не получим результата завтра – этот результат мы видим через 10-15 лет. Но зато эффект, я думаю, будет колоссальнейший. И нам не надо будет никому ничего доказывать. Больше детей будет заниматься спортом.
Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации тенниса:
Не совсем здесь согласен. Я бы не предпринимал радикальных шагов в том плане, что если у нас сейчас выделялось на спортсменов, то давайте уберем и пошлем туда. Почему не говорится о том, что надо больше работать при воспитании спортсменов? Почему мы не говорим о том, что это абсолютно нормальный метод. Я вам скажу из своей мировой практики. Когда ты попадаешь в клуб (я играл, например, в «Барселоне»), там четко сразу тебе оговаривается, что можно писать в соцсетях, а что нельзя. И это все воспринимают абсолютно нормально. Никто там не кричит о демократии, о правах человека.
Кирилл Казаков:
А здесь кричат.
Алена Сырова, СТВ:
Там бизнес, там деньги.
Сергей Рутенко:
А здесь кричат, знаете почему? Потому что с ними раньше не разговаривали. Им не объясняли, что, друг, если ты выступаешь, если тебя растит государство, если тебе дает страна все условия для того, чтобы ты вырос в того спортсмена, которым ты мечтаешь стать, то будь добр исполнять те правила игры. И здесь ничего плохого нет.
Алена Сырова:
Наверное, казалось, что такие вещи не стоит объяснять.
Сергей Рутенко:
Стоит. Почему попытались спортсменов, деятелей культуры, разных сфер деятельности втянуть во все это? Как это сделали? Поверьте, многих спортсменов знаю уже не первый год. Они 10 лет ни слова о политике не заикались. А как только все пошло в Instagram, все пошло раскручиваться, где-то кто-то подписался. А вот интересно, вот мой знакомый подписался, я тоже это сделаю.
Кирилл Казаков:
Где-то пообещали.
Сергей Клишевич:
Это проблема, кстати, не только спортсменов – это проблема нашего общества.
Кирилл Казаков:
Это зависит от личности, от гражданина, от ментальности, от сознания, от наглости.
Сергей Клишевич:
Сейчас общаемся на диалоговых площадках по Конституции. Некоторые люди думают, что питание бесплатное для деток 1-4 классов – это Бог создал, когда планировал Землю создать.
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