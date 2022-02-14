Найти профессиональных тренеров или строить комплексы? Мнение экспертов, как развить спорт в глубинке

Новости Беларуси. Спорт вне политики – так ли это на самом деле? Допинговые скандалы на Олимпиаде, санкции против МАЗа на «Дакаре», соперничество не только спортивное, неприятные истории с флагами. На площадке ток-шоу «По существу» ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудили неспортивное поведение политиков.

Алена Сырова, СТВ:

Светлана, какая идеология должна быть, идеологическое воспитание спортсмена? Основывается на каком-то чувстве патриотизма или бизнеса, того, что государство в тебя вкладывает?

Светлана Тимошенко, чемпионка мира по самбо:

Я патриотка своей страны, я горда, что я белоруска. Это у меня с рождения. Мне заложил отец эти моменты. Соответственно, когда я пошла в спорт, своими достижениями прославляла свою страну, я была горда за это. Я немножко не соглашусь, вы хотите убрать профессиональный спорт. Мы не против здоровой нации, развития здоровых деток. Наоборот, в каждом виде спорта мы же смотрим в будущее, подтягиваем этих малышей, молодежь, смотрим туда далеко. Не одним днем мы живем. И мы вытягиваем не только приближенных, мы смотрим в периферию, из глубинок деток вытягиваем, в сборную привлекаем. Поэтому я не соглашусь, что должны убрать профессиональный спорт.

Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации тенниса:

Во всех видах спорта минимум 60-70 % спортсменов с отличиями, медалями – все из глубинки. Вашу энергию, которую вы сейчас высказали, надо направить именно в то, чтобы глубинка развивалась и привлекалось больше специалистов, чтобы они отбирали этих детей.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

А чтобы это происходило, нужно отдавать много ресурсов. Кто это будет делать? Алена Сырова:

Когда есть медали, результаты в каком бы то ни было виде спорта, тут же выстраивается очередь. Медали в биатлоне – все пошли в биатлон. Сергей Рутенко:

Не совсем. Я люблю дискутировать примерами. В Минске сконцентрированы практически все наши олимпийские виды спорта. Я веду ребенка в детский сад. Перед входом в детский сад стоит молодой парень и говорит: ой, я смотрю, вы высокий, малыш у вас тоже немаленький, сколько ему лет? Я начинаю с ним разговаривать. Он говорит: а вы не хотите в спортивную акробатику пойти? Я говорю: а кто вас сюда направил? Он говорит: вот, у нас секция, мы ищем детей. Это в Минске присутствует. Такое должно присутствовать и в регионах.

Кирилл Казаков, СТВ:

У меня сын в школе, «Цмоки», у них там тренировочная площадка, подтягивают ребят, СКА гандбольный там же. Плюс там целых два бассейна, где профессиональные пловцы тренируют. Сергей Рутенко:

А в регионы выезжаешь – этого нет. Я как глава федерации езжу по регионам. Поверьте, есть большая проблема. Областные центры задействованы, какие-то более маленькие города – и там уже начинаются сложности. Начинаем смотреть, где можем открыть секцию, где можем воспользоваться старой инфраструктурой. Есть другая проблема – нет молодых специалистов, их тоже надо растить. Ваша энергия очень правильная.

Сергей Клишевич:

Про то и речь. Может, вы меня неправильно поняли. Я ни в коем разе не хотел ущемить спорт высоких достижений. Но более внимательным образом, в том числе и финансовом, потому что мы понимаем: без этого никуда, мы должны посмотреть на спорт массовый. Кирилл Казаков:

А здесь я соглашусь с тем, что бизнес должен приходить, потому что у нас не хватает, мне кажется, каких-то крупных компаний, которые бы финансировали клубы.

Сергей Клишевич:

Кстати, недавно мы столкнулись со спонсорской помощью для патриотических клубов, которые созданы при частях внутренних войск. И в какое предприятие ни приди, крупное минское, они все помогают спортивным клубам. Причем есть же специальный указ, который соответствующий вопрос регулирует и облегчает для нашего бизнеса и государственных организаций. Все наши предприятия помогают. Единственное, что надо внимательно посмотреть, кому помогают, эффективно ли помогают и кто это регулирует.

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Вы правильно говорите. Этот 191-й указ как раз сейчас тоже перерабатывался, в него внесены поправки, что будет регулироваться, будет видно, какие потоки куда распределяются. Насчет того, что в глубинке надо, я хочу сказать, что даже за этот год Старые Дороги – физкультурно-оздоровительный комплекс, Иваново, Михановичи, под Оршей, Бабиничи. Хватает у государства политической воли и в глубинке делать хорошие объекты. Алена Сырова:

Но главное, чтобы и тренеры там работали профессиональные, которые бы отбирали ребят. Андрей, как в регионах? Вы же общаетесь. Кирилл Казаков:

Как убедить ребенка в Ляховичах или Чаусах пойти в дзюдо?

Андрей Казусенок, главный тренер сборной Беларуси по дзюдо:

Это надо и федерации над этим работать, навещать, проводить мастер-классы, соответствующую рекламу, передавать опыт. Вячеслав Дурнов:

Надо найти фаната, который будет заниматься этим делом, и сразу пойдет работа. Кирилл Казаков:

Алена права в том, что как только мы получаем медаль где-то, тут же интерес к этому виду спорта начинает расти. Неважно, хотят или не хотят. Модно становится.