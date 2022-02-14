Чемпионка мира Тимошенко: «Если ты захочешь идти в политику, то вперёд. Тогда спорт, извини, остаётся»
Новости Беларуси. Спорт вне политики – так ли это на самом деле? Допинговые скандалы на Олимпиаде, санкции против МАЗа на «Дакаре», соперничество не только спортивное, неприятные истории с флагами. На площадке ток-шоу «По существу» ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудили неспортивное поведение политиков.
Алена Сырова, СТВ:
Светлана, политика мешает профессиональным спортсменам?
Светлана Тимошенко, чемпионка мира по самбо:
Да нет. Мне кажется, что спортсмен в первую очередь определяет для себя цель. Он пришел в спорт, а не в политику. Он занимается тем делом, которое выбрал. Если ты захочешь идти в политику, то вперед. Тогда спорт, извини, остается.
Кирилл Казаков, СТВ:
Но самбо – это советский вид спорта. Это самооборона без оружия, если кто не знает. То есть вам проще всего подсоединиться к Олимпийским играм этого блока, потому что здесь придумали.
Светлана Тимошенко:
Да, мы стараемся, мы двигаемся маленькими шажочками, но я думаю, что мы скоро будем.
Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации тенниса:
Если позволите, я чуть-чуть скорректирую. Мы не говорим о том, чтобы создать свои игры и эти игры были заменой Олимпийским играм. Мы не про это говорим. Мы говорим о том, что нашим спортсменам необходима альтернатива. Представьте на секунду, если завтра придумают вместо мельдония какой-нибудь другой препарат и на какой-то период наших спортсменов не пустят.
Кирилл Казаков:
Мельдоний спокойно в аптеках продается. Это лекарство от сердца.
Сергей Рутенко:
Надо понимать, что спортсменам необходима практика. Тренировок недостаточно. Спортсмены должны, чтобы поддерживать свой высокий уровень, соревноваться.
Кирилл Казаков:
Даже участвовать в этих фриковатых играх, да?
Сергей Рутенко:
И вот для этого, конечно, нам могут помочь игры СНГ, про что говорится. Это и касательно Министерства спорта. Хочу в защиту нашей структуры выступить, потому что когда люди говорят, что надо отменить Министерство спорта, то они просто не понимают суть дела, как это происходит. А как вы будете готовить тех же специалистов, тренеров? Где вы их будете обучать? Кто будет руководить школами?
Кирилл Казаков:
Например, в Америке учатся где? В университетах. Появляются университетские команды, университетские лиги.
Сергей Рутенко:
У них уже дошло до того, что есть общие туалеты и так далее.
Кирилл Казаков:
С этим я полностью согласен. Этого точно не надо придерживаться.
Сергей Рутенко:
Да, надо придерживаться нашей генетической принадлежности. Все-таки будем оставаться в своих рамках.
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