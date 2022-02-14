Чемпионка мира Тимошенко: «Если ты захочешь идти в политику, то вперёд. Тогда спорт, извини, остаётся»

Новости Беларуси. Спорт вне политики – так ли это на самом деле? Допинговые скандалы на Олимпиаде, санкции против МАЗа на «Дакаре», соперничество не только спортивное, неприятные истории с флагами. На площадке ток-шоу «По существу» ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудили неспортивное поведение политиков. Алена Сырова, СТВ:

Светлана, политика мешает профессиональным спортсменам?

Светлана Тимошенко, чемпионка мира по самбо:

Да нет. Мне кажется, что спортсмен в первую очередь определяет для себя цель. Он пришел в спорт, а не в политику. Он занимается тем делом, которое выбрал. Если ты захочешь идти в политику, то вперед. Тогда спорт, извини, остается. Кирилл Казаков, СТВ:

Но самбо – это советский вид спорта. Это самооборона без оружия, если кто не знает. То есть вам проще всего подсоединиться к Олимпийским играм этого блока, потому что здесь придумали. Светлана Тимошенко:

Да, мы стараемся, мы двигаемся маленькими шажочками, но я думаю, что мы скоро будем.