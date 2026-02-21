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Новости по тегу #Зимняя Олимпиада

Норвежский лыжник Клебо первым выиграл 6 золотых медалей на одних зимних Играх
21 февраля 2026 13:43

Норвежский лыжник Клебо первым выиграл 6 золотых медалей на одних зимних Играх

Гуськова заняла 8-е место в финале турнира по лыжной акробатике на Играх-2026
18 февраля 2026 13:14

Гуськова заняла 8-е место в финале турнира по лыжной акробатике на Играх-2026

Белоруска Анна Гуськова пробилась в финал лыжной акробатики на Играх-2026
18 февраля 2026 11:15

Белоруска Анна Гуськова пробилась в финал лыжной акробатики на Играх-2026

Белоруски готовятся к старту на Олимпийских играх в Италии
16 февраля 2026 17:44

Белоруски готовятся к старту на Олимпийских играх в Италии

Хоккейная сборная Канады стала первым четвертьфиналистом зимних Игр
14 февраля 2026 08:52

Хоккейная сборная Канады стала первым четвертьфиналистом зимних Игр

Историческая победа: фигурист Михаила Шайдоров завоевал золото на Играх-2026
14 февраля 2026 08:34

Историческая победа: фигурист Михаила Шайдоров завоевал золото на Играх-2026

У призёров зимней Олимпиады-2026 в Италии разваливаются медали – что говорят организаторы?
09 февраля 2026 16:58

У призёров зимней Олимпиады-2026 в Италии разваливаются медали – что говорят организаторы?

Олимпийские игры превратились в часть большой политической игры – Мысливец
08 февраля 2026 17:34

Олимпийские игры превратились в часть большой политической игры – Мысливец

Белорусские спортсмены готовятся получить квоту на участие в зимних Олимпийским играх
10 сентября 2025 18:41

Белорусские спортсмены готовятся получить квоту на участие в зимних Олимпийским играх

10 лет зимней Олимпиаде в Сочи! Вспоминаем триумфальные для белорусов Игры
21 февраля 2024 12:47

10 лет зимней Олимпиаде в Сочи! Вспоминаем триумфальные для белорусов Игры

МОК добавил 8 новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр
25 июня 2022 17:32

МОК добавил 8 новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр

«У нас непочатый край работы впереди». Белорусский союз конькобежцев подвёл итоги Олимпийских игр
06 мая 2022 19:52

«У нас непочатый край работы впереди». Белорусский союз конькобежцев подвёл итоги Олимпийских игр