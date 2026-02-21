Новости по тегу #Зимняя Олимпиада

Норвежский лыжник Клебо первым выиграл 6 золотых медалей на одних зимних Играх.
Гуськова выполнила два прыжка с коэффициентом сложности 4,02.
Деруго и Андриянова завершили выступления.
17 февраля на Олимпийских играх в Италии выступят четыре белоруски.
Канадские хоккеисты обыграли швейцарцев в матче группового этапа Олимпиады.
Казахстанец Шайдоров – обладатель золота Олимпиады в фигурном катании.
В ответ на жалобы, оргкомитет Игр лишь разводит руками и даже обещает провести расследование. Однако, результат очевиден: организаторы просто сэкономили на такой мелочи, как надежность главного символа победы.
Как так вышло, что еще три года назад отмену нас на мировых первенствах общество воспринимало как трагедию, а сейчас будто и не проблема вовсе?
Олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию пройдет с 18 по 21 сентября в Пекине. К нему допущены два основных фигуриста – Виктория Сафонова и Евгений Пузанов, а также запасные Анастасия Сидоренко и Василий Бараховский.
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