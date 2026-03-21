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Новости по тегу #Сергей Рутенко

Команда Президента Беларуси стала первым финалистом Республиканской хоккейной лиги
21 марта 2026 13:53

Команда Президента Беларуси стала первым финалистом Республиканской хоккейной лиги

Белорусская теннисная федерация сменила руководителя
10 марта 2026 18:42

Белорусская теннисная федерация сменила руководителя

Финалисты премии «PRO спорт» презентовали свои проекты в Минске
20 ноября 2025 20:20

Финалисты премии «PRO спорт» презентовали свои проекты в Минске

Республиканскому центру олимпийской подготовки по теннису – 25 лет
18 июля 2025 18:25

Республиканскому центру олимпийской подготовки по теннису – 25 лет

«Золотая ракетка». В Минске стартовал седьмой сезон юношеского теннисного турнира
04 июня 2025 20:39

«Золотая ракетка». В Минске стартовал седьмой сезон юношеского теннисного турнира

Дмитрий Лукашенко переизбран на пост председателя Президентского спортивного клуба
21 мая 2025 18:21

Дмитрий Лукашенко переизбран на пост председателя Президентского спортивного клуба

Рутенко: если спортсмены получат практику за границей, а потом вернутся, почему бы этим не воспользоваться?
21 мая 2025 17:50

Рутенко: если спортсмены получат практику за границей, а потом вернутся, почему бы этим не воспользоваться?

В какие виды спорта вкладывать или спорт – это не бизнес? Мнение Сергея Рутенко
21 мая 2025 17:38

В какие виды спорта вкладывать или спорт – это не бизнес? Мнение Сергея Рутенко

Известные белорусские спортсмены присоединились к акции по посадке леса
16 апреля 2025 19:10

Известные белорусские спортсмены присоединились к акции по посадке леса

В Пинске открыли крытые теннисные корты
12 марта 2025 14:04

В Пинске открыли крытые теннисные корты

Чем живёт белорусский теннис и когда перестанут банить наших спортсменов? Интервью с Сергеем Рутенко
05 января 2025 18:22

Чем живёт белорусский теннис и когда перестанут банить наших спортсменов? Интервью с Сергеем Рутенко

Белорусская теннисная федерация подвела итоги года
13 декабря 2024 19:10

Белорусская теннисная федерация подвела итоги года