Новости по тегу #Сергей Рутенко

Лучшими игроками полуфинального поединка признаны Ярослав Масленников и Степан Горячевских.
Александр Захарченко возглавил Белорусскую федерацию тенниса.
Меньше суток остается до вручения первой национальной премии по спортивному маркетингу «PRO спорт». Это новый проект Национального олимпийского комитета и его партнеров, в котором приняли участие около 150 организаций.
Белорусский теннис ведет свою летопись с 70-х годов прошлого века, и за этот период в историю вписаны десятки фамилий. Среди них – чемпионы мира и Европы, олимпийцы и заслуженные тренеры: Тетерин, Скакун, Зверева, Азаренко и первая ракетка мира Арина Соболенко.
Лучшего определят 17 дружин в возрасте до 12 лет.
В открытом голосовании единогласным решением был утвержден обновленный состав Центрального совета.
«Когда у меня появилась возможность вернуться домой, я с удовольствием это сделал и не раздумывал».
«Политика мировая пристально следит за спортом, это определенный инструмент. Безусловно, мы должны держать марку».
В этом году высадка саженцев хвойных пород прошла в Дзержинском районе.
Для воспитанников детско-юношеской спортивной школы этот день точно войдет в историю.
Белорусский теннис славится своими сильными традициями, особенно в женском сегменте.
Традиционно лучшие из лучших были награждены почетными грамотами и подарками.
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