«У них есть какой-то запал, позыв». Как психологически воспитать чемпиона?

Новости Беларуси. Спорт вне политики – так ли это на самом деле? Допинговые скандалы на Олимпиаде, санкции против МАЗа на «Дакаре», соперничество не только спортивное, неприятные истории с флагами. На площадке ток-шоу « По существу » ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудили неспортивное поведение политиков.

Иван Круглик, доцент кафедры психологии и конфликтологии Российского государственного социального института:

Кто стоит у самых истоков? Учитель физической культуры, если он личным примером пропагандирует физкультурный образ жизни. В Беларуси создана система массовых спортивных мероприятий: «Снежный снайпер», «Кожаный мяч». На это тренеры приходят. Вы сказали, что самые успешные тренеры – Олимпийские чемпионы, призеры игр. Но, как показывают научные исследования, самые успешные тренеры – это тренеры массовых спортивных разрядов (первый разряд, кандидат в мастера). Что они сами не совсем свой потенциал использовали и могут передать этот потенциал своим будущим ученикам. Я считаю, что здесь все зависит от конкретной личности тренера, от его знаний: чтобы он все время развивался, искал научные исследования, все время беседовал с родителями. А Министерство спорта, конечно, должно помогать именно соревновательной деятельностью: поощрять детей, награждать (медали, грамоты и так далее). Я провел, когда писал кандидатскую диссертацию по Олимпийскому образованию, около 200 мероприятий: олимпийские уроки, олимпийские дни, малые Олимпийские игры. Мы делали медали, и там главный олимпийский символ – пять колец. Вешали детям – у них глаза загорались. Они прибегали на олимпийские уроки, на обратной стороне отворачивали: кто родоначальник Олимпийских игр? Пьер де Кубертен. Кто в Беларуси четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону? Все зависит от личности тренера, от личности педагога. Чтобы он это передал в своего ученика. Тогда эта система будет работать.

Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации тенниса:

Я тоже так раньше считал, пока не начал работать в структуре Федерации. Это практика, а не теория. Общаясь с молодыми ребятами, есть ребята, которые хотят ехать, у которых горят глаза. У тех спортсменов, у которых, к сожалению, не сложилась карьера,есть какой-то запал, позыв. Он хочет передать. Они соглашаются ехать даже не в областные центры – в райцентры, в небольшие города. Но с ними надо общаться, надо разговаривать. Эту работу надо проводить, надо доносить, надо им объяснять. Это надо делать федерациям, которые должны свой вид спорта внедрять в глубинку и по всей стране распространять.

Кирилл Казаков:

Вот она, политика в спорте. Это наша политика, белорусская.