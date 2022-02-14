«По этому пути где-то в будущем мы можем и пойти». Смогут ли в СНГ создать свою Олимпиаду?
Новости Беларуси. Спорт вне политики – так ли это на самом деле? Допинговые скандалы на Олимпиаде, санкции против МАЗа на «Дакаре», соперничество не только спортивное, неприятные истории с флагами. На площадке ток-шоу «По существу» ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудили неспортивное поведение политиков.
Кирилл Казаков, СТВ:
Так если у нас есть свой блок. Мы придумали КХЛ вместо НХЛ. Может, мы свои Олимпийские игры, не англосаксонские, придумаем?
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Была же прекрасная спартакиада народов Советского Союза. Она практически была как Олимпиада.
Кирилл Казаков:
Почему нет? Если мы говорим о том, что наш спорт, наша школа. Даже сегодняшних медалистов.
Сергей Рачков:
По этому пути где-то в будущем мы можем и пойти, если обстановка вокруг Олимпийских игр, чемпионатов мира не изменится.
Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Где-то четыре года назад на совете стран СНГ по физической культуре было принято решение о проведении Игр СНГ. Россия сказала: мы первые возьмем эти игры и проведем. В Казани в прошлом году состоялись эти игры. Они прошли на очень высоком уровне. Правда, мы приняли решение для основного резерва – до 23 лет. Это ребята в основном резерве, которые потом будут выступать за страну на самых высоких соревнованиях. Следующие игры будут в нашей стране в следующем году.
Кирилл Казаков:
Мы начали говорить про блоки. У нас Россия, Беларусь, страны СНГ, Китай, Индия.
Вячеслав Дурнов:
Дело в том, что прошли первые игры СНГ. Мы внесли предложение, сейчас оно обсуждается в Посткоме СНГ, об Открытых играх СНГ. Как раз мы будем приглашать азиатские страны.
Алена Сырова, СТВ:
Вы говорите про КХЛ. Все равно подчеркивают, даже представляя наших хоккеистов именитых, что он достиг или успешно выступал в НХЛ.
Кирилл Казаков:
А это либеральное полоскание всего нашего менталитета, начиная с 1991 года.
Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации тенниса:
Это старые стереотипы, которые сегодня еще работают. Но я вам хочу задать встречный вопрос: почему не исключили до сих пор наш блок из олимпийского движения, из Олимпийских игр, из чемпионата мира?
Алена Сырова:
Может, все к этому и идет? Может, они добиваются, чтобы мы просто не ездили?
Кирилл Казаков:
Это большие деньги: телевизионные показы, продажи товаров, сувениров, рекламы.
Сергей Рачков:
Тем не менее пошли по пути: отобрали гимн у России, отобрали флаг и фактически подталкивали Россию для выхода из олимпийского движения.
Кирилл Казаков:
Мне сейчас Олимпиада напоминает шоу «Евровидение»: нужно придумать что-то фриковатое, чтобы смотрели.
Сергей Рутенко:
Они вроде как наказывают, вроде ругают, но они их не исключили. Да, они пытаются всячески ущемить, давить морально на спортсменов.
Сергей Рачков:
Здесь же мы говорим о спортсменах. Каково спортсменам – четыре года готовиться. Ты должен быть физически, ментально, технически подготовлен и еще нести такой серьезнейший груз.
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