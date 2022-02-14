«По этому пути где-то в будущем мы можем и пойти». Смогут ли в СНГ создать свою Олимпиаду?

Новости Беларуси. Спорт вне политики – так ли это на самом деле? Допинговые скандалы на Олимпиаде, санкции против МАЗа на «Дакаре», соперничество не только спортивное, неприятные истории с флагами. На площадке ток-шоу «По существу» ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудили неспортивное поведение политиков. Кирилл Казаков, СТВ:

Так если у нас есть свой блок. Мы придумали КХЛ вместо НХЛ. Может, мы свои Олимпийские игры, не англосаксонские, придумаем?

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Была же прекрасная спартакиада народов Советского Союза. Она практически была как Олимпиада. Кирилл Казаков:

Почему нет? Если мы говорим о том, что наш спорт, наша школа. Даже сегодняшних медалистов. Сергей Рачков:

По этому пути где-то в будущем мы можем и пойти, если обстановка вокруг Олимпийских игр, чемпионатов мира не изменится.

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Где-то четыре года назад на совете стран СНГ по физической культуре было принято решение о проведении Игр СНГ. Россия сказала: мы первые возьмем эти игры и проведем. В Казани в прошлом году состоялись эти игры. Они прошли на очень высоком уровне. Правда, мы приняли решение для основного резерва – до 23 лет. Это ребята в основном резерве, которые потом будут выступать за страну на самых высоких соревнованиях. Следующие игры будут в нашей стране в следующем году. Кирилл Казаков:

Мы начали говорить про блоки. У нас Россия, Беларусь, страны СНГ, Китай, Индия. Вячеслав Дурнов:

Дело в том, что прошли первые игры СНГ. Мы внесли предложение, сейчас оно обсуждается в Посткоме СНГ, об Открытых играх СНГ. Как раз мы будем приглашать азиатские страны. Алена Сырова, СТВ:

Вы говорите про КХЛ. Все равно подчеркивают, даже представляя наших хоккеистов именитых, что он достиг или успешно выступал в НХЛ. Кирилл Казаков:

А это либеральное полоскание всего нашего менталитета, начиная с 1991 года.